Diferenças de ensino entre Brasil e Portugal

Por * Cristina Maya

Existem diversas diferenças entre as escolas no Brasil e na Europa e aqueles que possuem interesse em fazer intercâmbio ou mesmo imigrar para países como Portugal, entre outros da União Europeia, precisam entender as regras e como se estabelecer nas escolas e universidades. Em entrevista com a Professora Dra. Mariana Balaton, especialista em educação pela PUC São Paulo e professora de física e química em Portugal, abordamos quais são as principais diferenças entre o estudo no Brasil e na Europa.

Para Mariana, a primeira diferença é o início do ano letivo: normalmente, os países europeus iniciam as aulas em meados de setembro, enquanto no Brasil isso ocorre no começo do ano, entre janeiro e fevereiro. Normalmente, as escolas possuem o ensino integral, portanto os alunos passam a manhã e tarde no estabelecimento.

Em Portugal, a educação é dividida em ensino básico e secundário, sendo que o primeiro deles é composto por 3 ciclos que vão até o 9˚ ano. Já o ensino secundário até o 12˚. E é a partir do 3˚ ciclo, no 7˚ ano, que as escolas começam a exigir mais dos alunos, que passam a estudar matérias como física, química e também um terceiro idioma.

A partir do 10˚ ano, que equivale ao 1˚ ano do ensino médio no Brasil, os estudantes também devem fazer uma escolha importante, que é a área de conhecimento que pretendem estudar, podendo optar entre ciências e tecnologias, ciências econômicas, humanidades e artes. Segundo a professora, durante o primeiro ciclo é necessário ser mais exigente e ter um ensino robusto, justamente porque a partir do segundo ciclo eles passam a ter matérias específicas do tema escolhido.

Uma das recomendações de Mariana para estudantes que planejam viajar para estudar em Portugal é nivelar os estudos no Brasil para com os do país europeu, uma vez que em muitos casos os alunos que passam por essa transição começam perdidos e não possuem noção alguma sobre a estrutura do ensino no país. Vale lembrar que todas essas informações são baseadas no ensino público.

É importante ressaltar que existem diferenças gritantes entre o ensino público em Portugal e no Brasil. No primeiro, existe estrutura e equipamentos que são disponibilizados para todos os alunos, que permitem o estudo e experimento de diversas matérias, enquanto no Brasil o ensino nas escolas públicas normalmente possui estrutura escassa.

A decisão de mudar de país impacta intensamente a rotina de uma criança, especialmente devido a educação cobrada em um país como Portugal, por isso é ideal que os pais conversem e deixem que a criança ou adolescente participe desta definição. A professora recomenda que a mudança seja rápida, assim a transição também passa a ser mais ágil.

Sobre Cristina Maya

Cristina Maya é YouTuber e criadora do Vamu Ver! marca nacional registrada em Portugal pelo INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial sob o nº 616476. É formada em Letras, lecionou língua inglesa no Brasil. Estudou e morou nos EUA. Atualmente, promove postagens sobre dicas de viagens, além de tutoriais voltados para Portugal, país onde reside.