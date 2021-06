Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Durval propõe doação do ginásio Dudu ao município

O vereador Durval Júnior solicitou ao governo estadual a revitalização e a doação do ginásio de esportes Dudu ao município de Jataí. “O local perdeu a sua utilidade pela falta de manutenção no decorrer dos anos”, disse ele. “O ginásio já foi responsável for acolher diversos torneios de bairro, por garantir acesso ao lazer, desde a classe infantil até a fase adulta. Quando observamos por essa ótica, vemos que se trata mais do que um simples prédio; se trata de cultura, esporte, entretenimento e lazer”.

Alessandra e Marina sugerem casa-abrigo para mulheres vítimas de violência

As vereadoras Alessandra do Adote e Marina Silveira reivindicaram ao executivo a construção de uma casa-abrigo com atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e seus dependentes incapazes, em situação de violência doméstica e familiar. “O local deverá oferecer à ofendida e filhos hospedagem, alimentação e atendimento especializado (médicos, psicólogos e assistentes sociais) até que o núcleo familiar tenha condições de retomar a rotina pós-cenário de violência”, explicaram.

Deuzair requer manutenção de câmeras de segurança

O vereador Deuzair Parente requereu à prefeitura que seja realizada a manutenção das câmeras de segurança de monitoramento do Sistema Integrado ao SMT. “Desse modo, elas poderão cumprir sua finalidade, que é trazer mais segurança a nossa cidade”, ponderou o parlamentar. “Muitas câmeras não estão funcionando e outras sequer encontram-se instaladas”.

Carlinhos: praças deverão contar com brinquedos adaptados

A Câmara aprovou projeto do vereador Carlinhos Canzi que determina que os playgrounds infantis instalados em praças, parques, estabelecimentos de ensino e clubes nas áreas públicas de Jataí deverão contar com brinquedos adequados ao uso de crianças com deficiência. “A intenção é promover não somente a acessibilidade, mas também a integração”, justificou. “Estudos apontam que o ato de brincar traz diversos benefícios para as crianças, dentre eles permite o autoconhecimento, estimula as competências, gera resiliência, melhora a atenção e concentração, melhora a expressividade, incita à criatividade, desenvolve laços afetivos, a vivência em sociedade, melhora a saúde e muitos outros benefícios. No tocante às crianças com deficiência, torna-se ainda mais importante a atenção quanto à garantia tanto desse direito quanto o de brincar e desenvolver-se, uma vez que precisam de maior cuidado quanto à adaptação, em um ambiente em que possam usufruir do espaço da mesma forma que outra criança sem deficiência o faz”.