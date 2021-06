Senta que lá vem mais história

Por DC Mello

O prédio que se vê aqui, no cruzamento da Av. Brasil com a Rua José Manoel Vilella, incluindo a antiga sede da Prefeitura logo acima, pertenceu a Carvalhinho. Depois de encerrado seu mandato de prefeito, Manoel Balbino de Carvalho se transferiu para Goiânia e deixou uma procuração com Joaquim Cândido de Carvalho para vender esses imóveis.

O prefeito da época, Júlio de Souza Cunha, ainda instalado nas velhas dependências da Câmara e Cadeia, na Praça Prof. Maromba, decidiu comprar todo o conjunto e trouxe a Prefeitura para cá, onde funcionou até 1972. Daqui, foi para o novo Palácio das Abelhas. Esse prédio da esquina foi sede da loja Casa Vermelha e sede da redação e máquinas do jornal de Carvalhinho 'O Liberal'.