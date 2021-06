Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Adilson pede quadra esportiva para praça do Jardim Paraíso

Por Francisco Cabral

O vereador Adilson Carvalho solicitou à administração municipal a construção de uma quadra de esportes, bem como a ampliação dos aparelhos de academia ao ar livre e a reforma do parque para crianças na praça localizada na Avenida Sul, no Jardim Paraíso. “Esses benefícios, além de contribuírem para o lazer e uma melhor qualidade de vida das pessoas, irá atender também moradores de outras regiões, como o bairro Portal do Sol”, explicou.

Marina reivindica oficialização da Praça dos Ipês

A vereadora Marina Silveira requereu a afetação da área localizada entre os setores Francisco Antônio e Estrela Dalva como praça pública e sua denominação como Praça dos Ipês. A Associação dos Moradores do Bairro Francisco Antônio e Conjunto Residencial Estrela Dalva (AMFACED) praticamente adotou aquela área, pertencente à prefeitura, em 2013 e, desde então, vem tentando proceder sua recuperação. “Além da oficialização do espaço como praça pública, os moradores dos dois bairros reivindicam a colocação do nome ‘Praça dos Ipês’, pois desde o início este foi o nome escolhido pelos frequentadores do local, tornando-se uma tradição entre os habitantes daquela parte da cidade”, afirmou a parlamentar.

Mantelli sugere criação de banco de ração animal

O vereador Vicente Mantelli sugeriu ao executivo a doação de ração animal às ONGs e protetores independentes de Jataí. “É de suma importância a união de forças do legislativo e executivo junto com a sociedade para que enfrentemos essa situação de forma organizada e consciente; com isso acreditamos ser de relevância a promoção e criação de um banco de ração animal em nossa cidade”, afirmou. “Esse banco teria como finalidade receber e armazenar produtos e gêneros alimentícios e medicamentosos para os animais em situação de vulnerabilidade. Seriam beneficiados organizações não governamentais, protetores independentes, líderes comunitários, entre outras associações”.

Abimael solicita regularização de lotes públicos ocupados

O vereador Abimael Silva requereu à prefeitura que seja encaminhado à Câmara um projeto de lei que estabeleça doação ou venda direta de áreas e lotes ocupados, invadidos ou cedidos pelo município ao longo dos anos, cujos moradores não foram contemplados pela lei federal Reurb (nº 13.465/17). “Jataí conta com vários lotes espalhados pela cidade, doados pela própria administração municipal, mas não regularizados, e mesmo com a cessão de uso ainda se encontram matriculados no nome da prefeitura”, relatou. “Isso tem significado um grande transtorno para aqueles que sonham em ter a tranquilidade de ser legalmente donos da casa própria. O processo da regularização dessas áreas irá trazer benefícios diretos e indiretos para a população”.