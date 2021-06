Parece que chegou ao fim a novela Tik Tok

Po Vivaldo José Breternitz

Os últimos meses da administração Trump foram marcados por acusações feitas pelo ex-presidente contra as rede sociais de origem chinesa, TikTok e WeChat, que tem um grande número de usuários nos Estados Unidos.

Basicamente, Trump as acusava de espionagem e emitiu ordens executivas exigindo que fossem vendidas; caso contrário, seriam banidas dos Estados Unidos.

Agora, o presidente Joe Biden revogou essas ordens executivas, mas determinou que o Departamento de Comércio dos Estados Unidos deve avaliar regularmente os aplicativos vinculados a potenciais adversários estrangeiros, como a China, e tomar providências caso apresentem "riscos inaceitáveis" à segurança nacional.

Na ocasião, houve uma corrida de empresas americanas tentando comprar o TikTok. A Oracle e o Walmart, em parceria, negociaram com a ByteDance, dona da rede. Tinha-se a impressão de que Trump aprovava a operação, que acabou não sendo concluída até que ele deixasse o cargo.

Quando Biden venceu a eleição, o assunto entrou em compasso de espera, enquanto a nova administração analisava os riscos de segurança gerados pelo TikTok, WeChat e outros aplicativos de propriedade chinesa.

Essa análise parece ter concluído que também nesse assunto Trump mentiu, e as empresas obtiveram sinal verde para continuar operando nos Estados Unidos.

Vivaldo José Breternitz, Doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo, é professor da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

