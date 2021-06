Governador Caiado emite nota em rede social sobre combustíveis

Desde que assumi o Governo, não permiti um aumento sequer de impostos nos combustíveis. E não vamos permitir nenhuma prática de mercado abusiva que jogue essa conta nas costas do trabalhador. Por isso determinei que fosse investigado esse aumento de preços constante.

O Procon-Go e a Delegacia do Consumidor já estiveram em ação. Alguns postos foram notificados por causa do preço e as distribuidoras serão notificadas a apresentar notas fiscais de compra e venda de combustível desde o início do ano. Quem abusar irá responder aos rigores da lei.

Fonte: Facebook/Governador Caiado