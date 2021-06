Nota do Legislativo Jataiense esclarece sobre votação de contas de HM

Por Francisco Cabral

Durante a sessão ordinária desta quinta-feira, a Câmara Municipal de Jataí rejeitou, por nove votos contra um, o projeto de decreto legislativo nº 2, que dispõe sobre a aprovação do parecer prévio pela rejeição das contas de gestão do executivo jataiense de 2011, na época comandado pelo atual prefeito, Humberto Machado.

Apenas o vereador Carlinhos Canzi votou favoravelmente à matéria, que é de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia da legislatura passada. O texto é baseado no relatório elaborado pelo então vereador Pastor Luiz Carlos, que foi favorável à rejeição das contas do executivo, com o apoio do presidente da Comissão no período 2019/2020, o ex-vereador Thiago Maggioni. O outro membro do colegiado, o então vereador Creso Vilela, foi voto vencido.

Como o projeto foi rejeitado em plenário, pela maioria dos vereadores, ele não voltará mais à pauta das próximas sessões do legislativo jataiense, de acordo com o Regimento Interno.