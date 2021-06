Em semana produtiva Legislativo Jataiense aprova projetos

Esses trabalhadores poderão estar em grupo prioritário para que possam receber a vacina anti-covid

MATÉRIAS APROVADAS

- Requerimento nº 282 – Do vereador Genilson Santos - Requer a inclusão dos trabalhadores de limpeza urbana – equipes de varrição das ruas, recolhimento de resíduos (garis), motoristas de caminhões de coleta, trabalhadores do aterro sanitário e afins – no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19, em Jataí.

- Requerimento nº 283 – Do vereador Adilson de Carvalho - Solicita placa de estacionamento rotativo de tempo máximo 15 minutos em frente à Auto Peças e Mecânica Parreira, na Rua Miranda de Carvalho, nº 2.298, no setor Aeroporto.

- Requerimento nº 284 – Do vereador Genilson Santos - Requer a inclusão dos prestadores de serviço de transporte, como taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativo, motoristas de transporte coletivo e frentistas de postos de combustível, no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19 em Jataí.

- Requerimento nº 285 – Do vereador Durval Júnior - Solicita ao poder executivo que realize a adequação no projeto que se refere à quadra que está sendo executada na Avenida João Otoni de Carvalho, no bairro Cidade Jardim I.

- Requerimento nº 286 – Da vereadora Alessandra do Adote - Solicita estudo para viabilidade de mudança de local de semáforo na Rua Riachuelo, na esquina com Rua 106, para o cruzamento da Rua Honorato de Carvalho com Rua 106, na Vila Fátima.

- Requerimento nº 287 – Dos vereadores Deuzair Parente, Abimael Silva, Adilson Carvalho, Alessandra do Adote, Carlinhos Canzi, Durval Júnior, Genilson Santos, Marcos Patrick, Marina Silveira e Vicente Mantelli - Solicitam ao prefeito que seja encaminhado para esta casa projeto de lei que disponha sobre a criação do Restaurante Popular no município de Jataí.

- Requerimento nº 288 – Dos vereadores Carlinhos Canzi, Abimael Silva, Adilson Carvalho, Alessandra do Adote, Deuzair Parente, Durval Júnior, Genilson Santos, Marcos Patrick, Marina Silveira e Vicente Mantelli - Convidam a diretora executiva do Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho, Viviane Tavares Ferreira, bem como João Damasceno da Rocha Filho, diretor técnico, Jeovane Martins Sousa Filho, dos Serviços de Farmácia Hospitalar, e Marcela Bianca Souza Arisono, da Supervisão de Serviços de Apoio e Administrativos, para participação na Tribuna Popular das sessões ordinárias da segunda quinzena do mês de junho, para tratar de assuntos gerais a respeito do hospital.

- Requerimento nº 289 – Do vereador Abimael Silva - Solicita ao poder executivo estudo e verificação para que seja encaminhado à Câmara um projeto de lei que estabeleça a doação ou venda direta contemplando áreas/lotes ocupados, invadidos ou cedidos pela prefeitura ao longo dos anos, cujos moradores não foram contemplados pela lei federal Reurb 13.465/17.