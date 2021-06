Diário do Legislativo Jataiense

Sessão ordinária do dia 10 de junho de 2021

Por Francisco Cabral

No encerramento da primeira temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí do mês de junho, ocorrido na manhã desta quinta-feira, no plenário João Justino de Oliveira, a Tribuna Popular foi ocupada pela professora Irene Gouveia Lemes. Ela reclamou da falta de cumprimento das leis de trânsito por parte de condutores de veículos da cidade e sugeriu punições mais severas aos infratores.

Em seguida, foi rejeitado, por nove votos contra um, o projeto de decreto legislativo nº 2, que dispõe sobre a aprovação do parecer prévio pela rejeição das contas de gestão do executivo jataiense de 2011, na época comandado pelo atual prefeito, Humberto Machado.

Apenas o vereador Carlinhos Canzi votou favoravelmente à matéria, que é de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia da legislatura passada. O texto é baseado no relatório elaborado pelo então vereador Pastor Luiz Carlos, que foi favorável à rejeição das contas do executivo, com o apoio do presidente da Comissão no período 2019/2020, o ex-vereador Thiago Maggioni. O outro membro do colegiado, o então vereador Creso Vilela, foi voto vencido.

Como o projeto foi rejeitado, ele não voltará mais à pauta das próximas sessões do legislativo jataiense, de acordo com o Regimento Interno.

As próximas sessões ordinárias estão previstas para os dias 22, 23 e 24 de junho, às 8 horas.