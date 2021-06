Câmara Municipal tem dia de muito trabalho

Por Francisco Cabral

A segunda reunião plenária da primeira temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí no mês de junho foi realizada na manhã desta quarta-feira, dia 9, no plenário João Justino de Oliveira. Vários projetos e requerimentos foram discutidos e votados pelos vereadores.

O vereador Carlinhos Canzi pediu vistas do projeto de decreto legislativo nº 2/2020, que dispõe sobre a aprovação do parecer prévio pela rejeição das contas de gestão do poder executivo do ano de 2011, emitido pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO). A matéria voltou à pauta na sessão ordinária desta quinta-feira nesta manhã, dia 10, transmitida ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara.