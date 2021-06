O "hexa" prefeito Humberto Machado vence mais uma

Humberto Machado vence mais uma fácil fácil no Legislativo Jataiense

Sessão em alta temperatura na Câmara Municipal de Jataí quando da votação do Relatório do TCM, o qual rejeitou as contas do prefeito Humberto Freitas Machado quando da sua administração referente ao ano de 2011.

Antes dos trabalhos oficiais HM enviou sua tropa de choque, o secretário de finanças Walter Pedro Cardoso e comitiva, para quê em audiência com a presidente da Câmara Municipal, Marina Silveira, dar conta dos fatos ocorridos a época, fatos esses que levou o TCM a rejeitar as contas do "hexa" prefeito Humberto Machado.

Walter Pedro e Cia, firmaram no discurso de outrora e agora mais que atual, o de quê tudo não passou de questões técnicas e que não houve em nenhum momento o DOLO contra a administração, mais precisamente contra os cofres públicos.

Ao que tudo indica, a presença do secretário e comitiva deu certo, sem falar que acionaram também a maioria dos vereadores a votarem a favor do prefeito, sendo o único a favor do Relatório do TCM foi o vereador Carlinhos Kanzi, ou seja, Humberto Machado venceu por 9 a 1.

A pá de cal sobre o assunto foi jogada, ou seja não cabe recurso ou qualquer outro questionamento sobre o tema, HM é "hexa campeão" de fato.