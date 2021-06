Pontos comerciais na Rodoviária terão redução em seus aluguéis

Resumo da sessão ordinária do dia 8 de junho de 2021

Por Francisco Cabral

Na abertura da primeira temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí no mês de junho, nesta terça-feira, dia 8, diversos projetos e requerimentos foram discutidos e votados no plenário João Justino de Oliveira.

A próxima reunião plenária está prevista para esta quarta-feira, dia 9, a partir das 8 horas da manhã, novamente com transmissão ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara, por meio do site www.jatai.go.leg.br, do YouTube e das redes sociais do legislativo jataiense.

MATÉRIAS APROVADAS

- Projeto de Lei Complementar nº 1 – Do vereador Carlinhos Canzi - Revoga o §1º do artigo 3º da Lei Complementar nº 17, de 26 de maio de 2014 e dá outras providências.

- Projeto de Lei Ordinária do Executivo nº 29 - Autoriza o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Jataí – Jataí-Previ, autarquia municipal, a conceder desconto de 50% na cobrança dos aluguéis referentes às salas comerciais e guichês situados no terminal rodoviário de sua propriedade.

- Projeto de Lei Ordinária do Executivo nº 30 - Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 81.550,00 no orçamento vigente e dá outras providências.

- Projeto de Lei Ordinária do Legislativo nº 16 – Das vereadoras Alessandra do Adote e Marina Silveira - Altera a lei ordinária nº 3.066, de 28 de junho de 2010, e dá outras providências.

- Projeto de Lei Ordinária do Legislativo nº 30 – Dos vereadores Marina Silveira e Vicente Mantelli - Dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, cafés, quiosques, complexos e centros gastronômicos, restaurantes, casas noturnas, espaços de eventos e de shows e ambientes assemelhados a adotar medidas de auxílio e proteção à mulher em situação de risco por assédio.

- Projeto de Lei Ordinária do Legislativo nº 32 – Da vereadora Alessandra do Adote - Dispõe sobre a criação da “Semana Municipal de Proteção Animal” em Jataí e dá outras providências.

- Projeto de Lei Ordinária do Legislativo nº 33 – Da vereadora Alessandra do Adote - Institui no município de Jataí o “Dezembro Verde”, dedicado às ações educativas e de reflexão sobre o abandono de animais.

- Requerimento nº 221 – Do vereador Adilson de Carvalho - Construção de uma quadra de esportes na antiga praça 28 de Julho, na Vila Fátima.

- Requerimento nº 222 – Do vereador Genilson Santos - Requer estudo técnico para viabilizar a realização de benfeitorias no Conjunto Residencial Cidade Jardim I, incluindo a implantação de uma pista de caminhada no canteiro central, localizado entre a Rua Ninfa das Águas e a Avenida Santa Catarina; implantação de calçada em volta de área pública próxima ao Cmei Silvia Ferreira de Carvalho; troca de areia da quadra e parque infantil da Praça do Pequi e informações a respeito da paralisação das obras de construção do novo Cmei do setor.

- Requerimento nº 257 – Da vereadora Alessandra do Adote - Divulgação nas redes sociais e no site oficial (criação de uma aba) da prefeitura de informações a respeito de necessidades básicas dos animais domésticos, adoções e possíveis doenças relacionadas a meio ambiente e animais.

- Requerimento nº 258 – Do vereador Vicente Mantelli - Solicita contratação de médico hematologista para atendimento no sistema público de saúde jataiense.

- Requerimento nº 259 – Do vereador Vicente Mantelli - Requer sinalização de trânsito horizontal e vertical nas vias e acessos do setor Industrial.

- Requerimento nº 260 – Do vereador Durval Júnior - Solicita a recuperação das vias rurais que dão acesso ao assentamento 3T e à região das Torres, visando conceder melhoria no transporte dos alimentos produzidos pelos agricultores familiares.

- Requerimento nº 261 – Do vereador Durval Júnior - Solicita o estudo técnico e de viabilidade para abertura e continuação da Rua 8, passando a dar acesso da Rua Rio Doce à Rua Leomar Ferreira de Melo, ambas na Vila das Palmeiras.

- Requerimento nº 263 – Do vereador Deuzair Parente - Solicita ao prefeito e à empresa Ecovias do Cerrado estudo técnico com a finalidade de saber a melhor opção de acesso ao setor Agroindustrial, para posterior construção.

- Requerimento nº 264 – Do vereador Marcos Patrick - Solicita relação nominal e numérica com identificação das pessoas vacinadas contra a Covid-19 no município de Jataí.

- Requerimento nº 265 – Dos vereadores Carlinhos Canzi, Marina Silveira e Vicente Mantelli - Solicita ao chefe do executivo determinação para o cumprimento no âmbito do município do PL 1.136/2021, que dispõe sobre a imunização diária em situação de epidemias e pandemias de doenças imunopreveníveis, incluindo finais de semana e feriados.

- Requerimento nº 266 – Do vereador Deuzair Parente - Solicita ao executivo a reforma geral da Escola Municipal Clobertino Naves.

- Requerimento nº 267 – Do vereador Deuzair Parente - Solicita ao executivo a disponibilização de uma equipe técnica composta de veterinário, agrônomo e técnico em agropecuária para auxiliar o micro e o pequeno agricultor.

- Requerimento nº 269 – Do vereador Genilson Santos - Requer estudo técnico que viabilize a criação de um Programa Municipal de Recuperação Pós-Covid-19, com o objetivo de proporcionar um atendimento mais urgente, através de consultas e exames com especialistas, para pacientes que tiveram quadros graves da doença e que manifestam sintomas cardíacos, neurológicos, fisiológicos ou psíquicos, como possíveis sequelas causadas pelo vírus, e que podem comprometer a saúde e a vida desses pacientes.