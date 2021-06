O Mago Das Letras e suas ...observações

Jataí - Goiás - GO

Jataí - Goiás - GO Alessandra propõe fechamento de trecho da Avenida Goiás em datas comerciais

Perolândia - GO

Perolândia - GO Perolândia tem nova prefeita

Serranópolis recebe verba via convênio para compra de maquinários

Serranópolis - GO

Serranópolis - GO Serranópolis recebe verba via convênio para compra de maquinários