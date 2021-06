Câmara realiza primeira temporada de sessões ordinárias de junho

Vereadores pedem reforma de quadra, revitalização de praça, reforma de posto de saúde e revitalização de alameda

Por Francisco Cabral

Terá início nesta terça-feira, dia 8, às 8 horas, no plenário João Justino de Oliveira, a primeira temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí no mês de junho. O local contará somente com a presença dos vereadores e dos servidores indispensáveis para o andamento dos trabalhos, mas a sessão será transmitida ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara, por meio do site, do canal no YouTube e das redes sociais do legislativo. Também estão previstas reuniões plenárias para os dias 9 e 10, no mesmo horário.

Genilson pede reforma da quadra esportiva do Estrela Dalva

O vereador Genilson Santos solicitou à administração municipal a reforma de todas as instalações da quadra de esportes do setor Estrela Dalva. Além de ser utilizado pelos moradores da região, o local abriga o projeto Futcélula, da ONG Abraço Jataí, que atende cerca de 50 crianças e adolescentes, com atividade de futsal, e tem o intuito de oferecer lazer, esporte e cidadania. “Atualmente a quadra, assim como os banheiros e demais estruturas, encontra-se bastante danificada”, relatou.

Durval quer revitalização de praça do setor Filostro Machado

O vereador Durval Júnior requereu ao executivo a revitalização da praça do setor Filostro Machado e a implantação de uma academia ao ar livre. “Os frequentadores demandam a melhoria do local, já que se sentem desamparados quanto à realização de manutenção da quadra de futsal e do parquinho das crianças. Ademais, os moradores da região têm necessidade de realizar exercícios físicos através de aparelhos de academia ao ar livre. Os equipamentos do parquinho estão extremamente enferrujados, velhos e com os balanços estragados. A quadra de futsal encontra-se em situação precária, com as muretas estragadas e com péssimo aspecto visual”, informou.

Deuzair solicita reforma do posto de saúde de Naveslândia

O vereador Deuzair Parente reivindicou à administração municipal a reforma geral do posto de saúde de Naveslândia. “A unidade carece de reparos nas partes interna e externa, bem como limpeza do terreno”, declarou. “Aquele espaço necessita de vários reparos para melhor atender a população que busca atendimento de saúde, com melhor infraestrutura e higiene, uma vez que é um local destinado a garantir a saúde da população”.

Marcos Patrick solicita revitalização da Alameda dos Ipês

O vereador Marcos Patrick sugeriu à prefeitura a revitalização no prolongamento do canteiro central da Alameda dos Ipês, bem como a implantação de empreendimentos recreativos naquela via, entre as ruas P 001 e 9, no setor Residencial das Brisas. “O canteiro carece de urgente revitalização, com implantação de cobertura vegetal e drenagem da via, que provoca diminuição no escoamento subterrâneo das águas das chuvas”, afirmou. “Também é necessária a construção de praças com área de recreação, instalação de academias a céu aberto, colocação de bancos, de passeios para caminhadas e área de recreação para as crianças e academias ao ar livre”.