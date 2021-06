Senta que lá vem mais história

Esta foi uma escola do tempo em que autoridades e pais de família entendiam que jovem do sexo feminino não precisava estudar. A comprovação desse absurdo está nesta foto que mostra uma escola onde não se vê uma menina entre os meninos.

Esta escola, da segunda década do século XX, funcionava na Fazenda Santa Maria, município de Jataí, hoje de propriedade de Mateus Barros. O professor, de nome desconhecido, era um alemão que ganhava a vida lecionando nas fazendas e na cidade. O garoto com roupa mais escurecida encostado à parede é o Sr. Sinval de Barros Melo. Um detalhe curioso: alunos de uniforme branco e todos descalços, contrastando com o professor.