Por Francisco Cabral

Carlinhos solicita reforma do Cmei Criança Feliz

O vereador Carlinhos Canzi solicitou à administração municipal a reforma e a revitalização do Cmei Criança Feliz, no setor Maximiano Peres. “A valorização do espaço físico do ambiente escolar é tida como chave de todo o trabalho pedagógico realizado nas escolas de educação infantil, sendo considerado inclusive em muitos estudos como parte do processo de educação”, ponderou. “A estrutura física do ambiente escolar possui uma contribuição inexplicável para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem na primeira fase do educando”.

Alessandra propõe fechamento de trecho da Avenida Goiás em datas comerciais

A vereadora Alessandra do Adote sugeriu ao executivo que controle o acesso de veículos automotores, em caráter experimental, nas datas comerciais de grande movimentação da Avenida Goiás e adjacências, no percurso compreendido entre a esquina da Avenida Rio Claro e a esquina da Rua José Carvalho Bastos. “Desta forma, os comerciantes locais poderão expor suas mercadorias nas calçadas com maior liberdade, promovendo um comércio mais aberto e ambientalmente mais agradável aos clientes”, justificou. “Não obstante, informamos que o direito de acesso dos moradores residentes e domiciliados nos imóveis compreendidos nos trechos fechados serão garantidos. Além disso, os pedestres poderão desfrutar o prazer de circular livremente pelas referidas ruas com maior liberdade de locomoção. Essa limitação se daria restritivamente em datas comemorativas, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia dos Namorados, semana da “Black Friday” e a que antecede o Natal etc., em que as atividades comerciais são intensificadas e o fluxo de pedestres é consideravelmente maior”.

Adilson quer poda de árvores na Rua Caiapônia

O vereador Adilson Carvalho requereu a poda de árvores de grande porte na Rua Caiapônia, às margens do córrego Jataí, ligação entre Vila Progresso e Vila Olavo. Moradores da região reclamam que as árvores estão atrapalhando a iluminação pública no local, causando riscos para a população, principalmente aos pedestres que transitam à noite por aquela via.

Abimael reivindica nova ambulância para o município

O vereador Abimael Silva reivindicou à prefeitura a aquisição de uma ambulância para o município. “Em visita ‘in loco’, foi possível notar que as ambulâncias do município de Jataí estão desgastadas e não oferecem condições para um atendimento de qualidade ao cidadão”, informou ele. “A aquisição deste equipamento vai atender as demandas do povo jataiense e ao mesmo tempo em que amplia a oferta de serviços na área da saúde, gerando assim mais qualidade de vida para nossa população”.

Por Francisco Cabral