Distribuidora de energia dá desconto de 40% em contas atrasadas

A Enel Distribuição Goiás prorrogou até o dia 18 de junho a campanha de 40% de desconto para dívidas vencidas há mais de 180 dias. Os consumidores que aderirem à iniciativa poderão, desta vez, obter o desconto parcelando a dívida em até seis vezes (entrada mais cinco parcelas). A negociação extraordinária oferecida pela companhia nesse momento de pandemia é válida para todas as classes de consumo.

O objetivo da ação é facilitar o pagamento dos débitos pelos consumidores inadimplentes, possibilitando que voltem a ficar regularizados com a concessionária. A diretora de Mercado da Enel Brasil, Márcia Sandra Vieira Silva, explica que o desconto vai incidir sobre o valor original da dívida do cliente com a Enel Distribuição Goiás, vencida há mais de 180 dias. “Estamos vivendo um momento desafiador. Sensíveis ao atual momento, vamos flexibilizar este mês a negociação dos débitos de nossos clientes para que possam ficar em dia com a companhia”, afirma.

A negociação pode ser feita pela Central de Atendimento 0800 062 01 96 ou presencialmente, nos pontos de atendimento (https://www.eneldistribuicao.com.br/go/lojas.aspx).

Alternativa

Adicionalmente, o responsável por atendimento da Enel Distribuição Goiás, Hugo Leandro Ferreira, explica que os clientes de baixa tensão (Grupo B), em sua maioria clientes residenciais e pequenos comércios, podem parcelar suas contas vencidas há mais de 60 dias em até 10 vezes (entrada de 10% + 9 parcelas, no limite de R$ 20 por parcela).

Esta negociação pode ser feita na própria fatura e sem sair de casa, pelo Portal de Negociação, disponível no site https://www.enel.com.br/pt-goias/Para_Voce/negocie_sua_divida.html e no aplicativo da Enel Goiás, que pode ser baixado gratuitamente pelo iOS (https://apple.co/2pb8F66) e Android (https://bit.ly/2HioUtv). Para os clientes que já possuem o aplicativo, a companhia orienta que façam a atualização para visualizar as condições especiais do parcelamento.