Vulcão na África entra em erupção

Médicos Sem Fronteiras atua na região de Goma, mas população precisa de apoio adicional

Após a erupção do vulcão Nyiragongo, na República Democrática do Congo (RDC), centenas de milhares de pessoas foram deslocadas e mais de meio milhão ficaram na cidade de Goma sem acesso à água potável. Enquanto as equipes de Médicos Sem Fronteiras (MSF) estão respondendo a esta emergência, outras organizações humanitárias também devem intervir, urgentemente, para ajudar na assistência à população.

“Estamos atendendo às necessidades imediatas dos deslocados, mas não é suficiente”, disse Magali Roudaut, coordenadora de projeto de MSF na RDC. “Mais água potável deve ser fornecida urgentemente. O cólera é uma doença endêmica na região e representa uma grande ameaça para as pessoas, inclusive para as comunidades locais.”

“Existem necessidades urgentes que ainda não foram atendidas, como acesso a alimentos, abrigos, latrinas, cobertores e galões de água”, diz Roudaut. “Pedimos o apoio urgente de outras organizações humanitárias para fornecer assistência às pessoas.”

Sem acesso à água potável

Considerado o vulcão mais perigoso da África, o Nyiragongo entrou em erupção no dia 22 de maio, atingindo a região da cidade de Goma. Até o momento, 31 pessoas foram declaradas como mortas por consequência direta ou indireta da erupção, de acordo com o escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA – na sigla em inglês). Vários edifícios foram seriamente danificados ou sofreram colapsos, incluindo estruturas de saúde e sistemas de abastecimento de água e eletricidade. Mais de 500 mil pessoas foram privadas do acesso à água potável, pois o principal reservatório e os encanamentos de Goma foram danificados durante a erupção.

Cerca de 400 mil pessoas foram deslocadas e estão em movimento, temendo a atividade sísmica e vulcânica, que continua. “Temos visto um fluxo constante de pessoas saindo de Goma carregando colchões e outros pertences”, diz Roudaut. “Elas vão de carro ou a pé em direção a Sake, Rutshuru e Minova ou de barco até Bukavu.”

Algumas pessoas também cruzaram a fronteira com Ruanda. Embora a movimentação tenha diminuído no início da semana, a ordem das autoridades para a evacuação parcial de Goma, no dia 27 de maio, levou à saída de centenas de milhares de pessoas.

As equipes de MSF estão fornecendo assistência aos deslocados em Sake, onde entre 100 mil a 180 mil pessoas se reúnem em igrejas, escolas, mesquitas e nas ruas em busca de comida, água, abrigo e cuidados de saúde.

Equipes de MSF fornecem cuidados médicos e de prevenção ao cólera

O trabalho de MSF se concentra na prevenção da propagação do cólera e no tratamento de pacientes com a doença. Nossas equipes também realizam vigilância epidemiológica e fornecem água potável para a população. MSF aumentou a capacidade de armazenamento de água em reservatório para 125 mil litros, que pode ser reabastecido por caminhões dependendo do consumo diário das pessoas.

Também é oferecido atendimento médico a pessoas em centros de saúde e hospitais apoiados por MSF, com equipes realizando 202 consultas apenas no primeiro dia de resposta à emergência em Sake. Com suspeita de cólera, três pessoas do assentamento para deslocados internos foram admitidas no centro de tratamento da doença, mas os resultados dos testes deram negativo. No entanto, isso ilustra o risco da doença para o povo de Sake.

Cuidados de saúde e serviços essenciais em Kivu do Norte

MSF também está fornecendo acesso a instalações de higiene e saneamento em Goma, onde equipes estão construindo latrinas para os deslocados. Foram doados 100 colchões ao hospital da cidade para melhorar as condições da unidade de saúde.

Em Rutshuru, Kivu do Norte, que abriga cerca de 25 mil pessoas deslocadas, MSF apoia o hospital e dois centros de saúde da vizinhança. As equipes estão prestando cuidados médicos básicos e encaminhando os casos mais complicados para o hospital de Rutshuru.

Também estamos trabalhando para limitar o impacto do desastre em pacientes que fazem parte dos 12 projetos apoiados por MSF, em parceria com o Ministério da Saúde, nas províncias de Kivu do Norte, Kivu do Sul e Maniema. A província de Ituri, onde MSF está presente, foi afetada pela erupção vulcânica, pois ela depende do aeroporto de Goma, que está fechado. Sem o aeroporto, rotas de abastecimento de equipamentos e medicamentos estão sendo redefinidas, assim como o deslocamento de equipes. Essas questões são constantemente reavaliadas para garantir a continuidade dos cuidados de saúde que fornecemos nestas regiões.