Na tarde desta terça-feira, dia 1º, o grupo Médicos Pela Vida emitiu uma nota de repúdio ao tratamento desrespeitoso que foi dispensado à respeitada médica Nise Yamaguchi durante seu depoimento na CPI da Covid.

Com fortes palavras, o grupo saiu em defesa de Nise Yamaguchi e repudiou veementemente a postura de alguns senadores.

Leia a o texto na íntegra:

NOTA DE REPÚDIO À CPI DA PANDEMIA

Médicos Pela Vida repudiam veementemente a postura de vários Senadores no depoimento prestado pela Dra. Nise Yamaguchi à CPI da Pandemia, no Senado Federal. Apesar da dedicação, da disposição em contribuir com a comissão e enriquecer o debate neste período de busca por soluções e o combate à Covid-19, demonstraram, no mínimo, total falta de respeito à Dra. Nise Yamaguchi, à sua trajetória de 40 anos dedicados à saúde e à ciência, em defesa da vida. Uma atuação reconhecida mundialmente e que foi desconsiderada pela CPI.

A Dra. Nise Yamaguchi foi boicotada o tempo todo na sessão, através de interrupções constantes nas suas respostas, desta maneira sendo impedida de responder objetivamente às perguntas, explicar detalhadamente as ações e os tratamentos contra a Covid-19. Numa ação aparentemente orquestrada por alguns Senadores, sem precedentes. Maneira bem diferente daquela direcionada a determinados depoentes, tratados como “damas”” Aliás, não é a primeira vez que uma “Mulher Médica” é tratada de forma imprópria nesta CPI.

Uma conduta seletivamente negativa, mirando não o bem do país, mas um resultado previamente programado. Mais uma vez, Senadores, totalmente despreparados e com objetivos eminentemente partidários e eleitoreiros, perderam uma grande oportunidade de produzir ao Brasil e aos brasileiros, perspectivas efetivas de políticas públicas para a reversão do quadro da Pandemia no País.

A atitude de membros da CPI da Pandemia extrapolou todos os limites, desonra o Poder Legislativo e afronta a classe médica, que tem se dedicado exaustivamente para a reversão do quadro caótico que estamos vivendo no Brasil. Profissionais que se arriscam, estão na linha de frente, que se expõem na luta pelo bem-estar da população e não aceitam posturas inaceitáveis de políticos eleitos para representar e defender o povo brasileiro.

A Dra. Nise participou da CPI como convidada, mas foi tratada como testemunha. E foi atacada, ao invés de aproveitada, desconsiderando-se a sua brilhante carreira, as contribuições ao país e à ciência, independentemente de qual governo estivesse à frente como ela mesmo relatou. Isso mostra o risco da politização da medicina, que precisa manter os debates das questões médicas em ambiente técnico e jamais suprimir um lado, mesmo que esse contrarie interesses políticos.

Fonte: Grupo Médicos pela Vida