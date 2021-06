Parque de Jataí em situação de abandono

Por Antonino Silva

O repórter comunitário Antonino Silva mostra em fotos as condições de um dos mais belos parques da cidade, o Parque Samuel Graham.

Segundo Antonino as condições não são as mais belas, o que é incoerente com a proposta do parque, ele chama a atenção para os bancos quebrados, calçamento danificado, fonte suja e com encanamento também quebrado, como se não bastasse a iluminação em uma das árvores com instalação totalmente inadequada.

As imagens falam por si.