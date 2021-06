Legislativo Jataiense em foco

Genilson cobra cumprimento de lei em favor dos autistas

O vereador Genilson Santos solicitou à administração municipal o cumprimento da lei nº 3898/2017, que obriga estabelecimentos privados de Jataí a inserirem nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo. “Fomos procurados pela coordenação do Grupo Autismo Jataí (GAJ), que nos relatou que as famílias de autistas estão reivindicando a efetivação da legislação, uma vez que a mesma não está sendo cumprida pelos estabelecimentos. O atendimento prioritário aos autistas permitirá a inclusão e a socialização desses indivíduos nos mais diversos tipos de estabelecimentos e permitirá o acesso mais rápido aos serviços, evitando-se assim desordens emocionais e sensoriais”, afirmou.

Mantelli pede ligação entre Cidade Jardim e Recreio Alvorada

O vereador Vicente Mantelli requereu ao executivo a implantação de uma via para interligação entre os bairros Cidade Jardim I e Sítios de Recreio Alvorada. O objetivo é fornecer uma alternativa no tráfego para quem se movimenta na região. “Considerando o aumento populacional da área abrangida e o fluxo de tráfego em horário comercial, justifica-se a estruturação de uma nova logística no trânsito daquela região, que passaria a ser interligado entre a Campeira e as vias Rua das Palmeiras e Rua dos Buritis, no setor Sítios de Recreio Alvorada. Esta alternativa sobremaneira beneficiaria o melhor acesso das mais de 2 mil famílias moradoras dos residenciais Cidade Jardim I e II ao centro comercial da cidade”, explicou ele.

Marcos Patrick reivindica UBS para o setor Fabriny

O vereador Marcos Patrick reivindicou à prefeitura a construção e a implantação de uma unidade básica de saúde no setor Fabriny. “Densamente populosa e em expansão, a região exige uma atenção especial no quesito atendimento à saúde básica, pois seus moradores enfrentam grandes dificuldades de deslocamentos, por serem na maioria pobres, carentes de todos os meios e materiais possíveis para tanto e, portanto, para suprir essa carência, o ideal é a construção de um posto de saúde no setor, pelo que indicamos ser mais propício o espaço público localizado pela esquerda pela Rua Araguacema e pela direita com a Rua Araguaia, ao lado da Escola Municipal Deputado Manoel da Costa Lima”, disse o parlamentar.

Marina requer galerias pluviais para Estrela Dalva e Francisco Antônio

A vereadora Marina Silveira solicitou a implantação de galerias pluviais na Viela Lazinho Caiana e na Rua Manoel Capado até a Avenida Professor Paulo Vieira, nos bairros Estrela Dalva e Francisco Antônio. Moradores relatam que, com o período chuvoso, ocorre um grande fluxo de enxurrada vindo das quadras 20 a 24 do Estrela Dalva, ocasionando a invasão da água nas residências e também na Feira São Francisco, gerando alagamento de residências daquelas vias, o que causa prejuízos materiais, além de colocar os moradores em risco de contaminação por dejetos que são trazidos pela água”, informou.