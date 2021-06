Câmara Municipal em foco

“Na educação de modo geral, principalmente na educação infantil, os jogos e as brincadeiras são um potente veículo de aprendizagem experiencial"

Carlinhos sugere pinturas para brincadeiras infantis nas praças

Por Francisco Cabral

O vereador Carlinhos Canzi sugeriu ao executivo a realização de pinturas pedagógicas de atividades lúdicas em calçadas selecionadas de praças da cidade. “Na educação de modo geral, principalmente na educação infantil, os jogos e as brincadeiras são um potente veículo de aprendizagem experiencial, visto que permitem, através do lúdico, vivenciar a aprendizagem como processo social”, explicou.

Durval solicita recapeamento de ruas do Filostro Machado

O vereador Durval Júnior solicitou à administração municipal o recapeamento de toda a extensão do setor Filostro Machado. “Diversos cidadãos recorreram a este vereador questionando-o quanto à má qualidade das vias mencionadas”, informou. “Fazendo breve análise, é notável que a malha asfáltica aplicada já não atende ao que se objetiva, pois está com diversos buracos e fissuras. O simples remendo não será suficiente para que se cumpra o aumento da vida útil do asfalto e, consequentemente, para cessar de forma definitiva os impasses enfrentados pelos moradores”.

Alessandra reivindica centro cirúrgico para castração de cães e gatos

A vereadora Alessandra do Adote reivindicou à prefeitura a implantação de um centro cirúrgico para realizar cirurgias gratuitas de castração para cães e gatos, fêmeas e machos. “A esterilização constitui-se num método ético e eficaz na busca pela promoção da saúde pública e ambiental, tendo em vista que a reprodução indiscriminada de cães e gatos aumenta os casos de abandono, maus-tratos e contribui na propagação das doenças transmissíveis ao homem (zoonoses), influenciando não somente nos animais do meio em que vivemos como também nos animais das regiões adjacentes. Sendo assim, o centro cirúrgico de castração terá a finalidade de atender à população animal errante ou em situação de abandono, sendo também utilizado para a castração de cachorros e gatos das pessoas de menor poder aquisitivo”, afirmou a parlamentar.

Deuzair requer espaço adequado para veículos apreendidos

O vereador Deuzair Parente propôs ao executivo que seja concedido um espaço para guardar os automóveis apreendidos pela Polícia Civil com o intuito de retirá-los da Praça Professor Maromba para que o local seja utilizado pela população como uma opção de lazer. “Os veículos deixados na praça, ao relento, além do perigo de empoçar água e virarem criadouros do mosquito aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya, ainda comprometem a beleza de nossa cidade, já que o local fica em uma das principais entradas de Jataí”, disse o parlamentar.