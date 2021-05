Alerta de terceira onda da Covid-19

O novo Boletim do Observatório Covid-19 Fiocruz alerta para as tendências dos atuais indicadores que indicam uma nova elevação do número médio de óbitos pela doença para um patamar de 2.200 por dia.

Outra questão preocupante é o rejuvenescimento da pandemia que, associada à circulação de novas variantes do vírus no país, torna mais crítica as consequências entre grupos mais jovens.

“Esse contexto vai gerar novas pressões sobre todo o sistema de saúde. O aumento no número de internações, demonstrado pelo novo aumento das taxas de ocupação dos leitos de UTI é resultado desse novo quadro da pandemia no Brasil”, ressaltam os pesquisadores.

Acesse o Boletim: bit.ly/3oTuNj4