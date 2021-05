Legislativo Jataiense trabalhando

A última temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí no mês de maio foi encerrada na manhã desta quarta-feira, dia 26, no plenário João Justino de Oliveira. Diversos projetos e requerimentos foram discutidos e votados pelos vereadores, que voltarão a se reunir em plenário na primeira temporada de sessões ordinárias de junho, prevista para os dias 8, 9 e 10, a partir das 8 horas da manhã.

MATÉRIAS APROVADAS

- Projeto de Lei Ordinária do Executivo nº 28 - Autoriza o poder executivo a celebrar termo aditivo ao contrato de confissão, consolidação e refinanciamento de dívidas, firmado com a União ao amparo da medida provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, e suas edições anteriores, para estabelecimento das alterações autorizadas pela lei complementar nº 173, de 27 de maio de 2020. Segunda votação.

- Projeto de Lei Ordinária do Legislativo nº 26 - Revoga a lei municipal de nº 4.162/2020 e dá outras providências. Segunda votação.

- Requerimento nº 237 – Do vereador Marcos Patrick - Solicita ao executivo municipal a construção de banheiros em campos de futebol de Jataí.

- Requerimento nº 241 – Do vereador Vicente Mantelli - Requer que seja enviado expediente à Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás solicitando audiência pública sobre a atual situação da produção da cadeia leiteira de Jataí.

- Requerimento nº 242 – Do vereador Vicente Mantelli - Requer que seja enviado expediente ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), solicitando especial atenção à deficiência na cadeia de produção agrícola em Jataí motivada pela estiagem.

- Requerimento nº 243 - Abimael Silva - Solicita ao poder executivo esforços no sentido de aquisição de ambulância médica para o município de Jataí.

- Requerimento nº 244 – Do vereador Adilson de Carvalho - Solicita sinalização na Rua Antônio Bento com a Rua Dona Sebastiana, no bairro José Bento.

- Requerimento nº 246 – Do vereador Marcos Patrick - Solicita ao executivo municipal gestões para a construção de praça de lazer com área de recreação, além de instalação de academia a céu aberto no setor residencial Morada do Sol.

- Requerimento nº 247 – Do vereador Adilson de Carvalho - Solicita término dos banheiros da Feira Coberta.

- Requerimento nº 248 – Do vereador Deuzair Parente - Solicita ao prefeito a disponibilização de um espaço destinado a guardar os veículos apreendidos pela Polícia Civil, os quais estão sendo “guardados” na Praça Professor Maromba.

- Requerimento nº 249 – Do vereador Deuzair Parente - Solicita ao prefeito e à Secretaria de Obras e Planejamento Urbano a reforma do posto de saúde de Naveslândia.

- Requerimento nº 250 – Do vereador Marcos Patrick - Solicita ao executivo municipal gestões para a construção de praça de lazer com área de recreação e instalação de academia a céu aberto no bairro Mauro Bento.

- Requerimento nº 251 – Do vereador Deuzair Parente - Solicita ao prefeito e à Secretaria de Obras e Planejamento Urbano a manutenção das câmeras de segurança de monitoramento do Sistema Integrado à SMT.

14 - Requerimento nº 252 – Do vereador Deuzair Parente - Solicita ao prefeito e à Secretaria de Obras e Planejamento Urbano a instalação de bebedouros refrigerados de água potável nos Lagos Diacuí, Bonsucesso e JK.

- Requerimento nº 253 – Dos vereadores Alessandra do Adote, Abimael Silva, Durval Júnior, Genilson Santos, Marcos Patrick e Marina Silveira - Inclusão dos funcionários dos Correios nos grupos prioritários do plano de vacinação contra a Covid-19.

- Requerimento nº 254 – Do vereador Deuzair Parente - Solicita ao prefeito a instalação de placas de identificação nas ruas de nossa cidade, bem como nas estradas vicinais do nosso município.

- Requerimento nº 255 – Do vereador Deuzair Parente - Solicita ao prefeito e à Secretaria de Obras e Planejamento Urbano o asfaltamento das Ruas J, K, 10 e I, na Vila Sofia.

- Requerimento nº 256 – Da vereadora Marina Silveira - Requer a construção de quadras de esportes diversificados na praça do Conjunto Rio Claro I, sendo elas para prática de vôlei de areia e peteca.