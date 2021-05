Oportunidade de emprego oferece salários de até 15 mil Reais

Com pacote atraente de benefícios, a empresa busca profissionais de todo o país com experiência em back e full stack

A DMCard é uma instituição financeira com sede em São José dos Campos, cidade do interior de São Paulo que faz parte do Vale do Paraíba, a cerca de 100 km da capital.

Atualmente a empresa conta com quase mil colaboradores, marca que deve ser ultrapassada em breve. Para se ter uma ideia, 25 novos colaboradores foram contratados só nos primeiros meses do ano. A previsão é que até o fim do ano, outras 15 vagas sejam abertas.

E para acompanhar o crescimento acelerado, a DMCard anuncia novas vagas para desenvolvedores no modelo home office com salários que podem chegar até R$ 18 mil reais.

Vagas DMCard são para trabalho remoto

Fiel a um de seus valores mais importantes, o cuidado com as pessoas sem deixar ninguém para trás, a DMCard implementou o trabalho remoto logo no começo da pandemia, seguindo todas os protocolos de saúde sugeridos pela OMS.

Atualmente, apenas cerca de 10% dos colaboradores dão expediente total ou parcial no escritório. Por lá, o trabalho remoto está oficialmente implantado, o que passa a possibilitar que profissionais de todo o país possam se candidatar e trabalhar na empresa.

Confira as vagas disponíveis:

Desenvolvedor Back End Sênior

Desenvolvedor Full Stack Sênior

DevOps

Para os interessados em se candidatar às vagas, os profissionais que serão analisados devem apresentar experiência com a linguagem .net e netCore. Além disso, são desejados profissionais engajados, comprometidos com o crescimento pessoal e profissional, com espírito de equipe, energia e foco em resultados.

Benefícios DMCard

Com grande foco na atração e retenção de talentos, os colaboradores são a espinha dorsal dos negócios da DMCard. Por isso, além de um atraente pacote de benefícios, a empresa oferece remuneração compatível com o mercado, plano de carreira e um ambiente com metas desafiadoras, possibilitando que o colaborador atue em projetos de grande porte.

Vale Transporte

Benefícios Flexíveis – VA/VR

Convênio Médico (Bradesco)

Convênio Odontológico

Seguro de Vida

Programas de incentivo aos estudos

Parcerias em academias, cursos e restaurantes

Ginástica laboral online

Horário Flexível

Participação nos Lucros e Resultados, remuneração baseada no repasse dos lucros com os colaboradores da empresa.

Reflexo nos resultados e satisfação dos colaboradores

A DMCard registrou um crescimento no valor movimentado nos cartões private label que administra, batendo o seu próprio recorde, pelo 7º ano consecutivo. Em 2020, foram movimentados quase R$ 2,9 bilhões em transações, o que representa um aumento de 20% sobre o volume registrado em 2019, quando movimentou R$ 2,4 bilhões.

“Esses resultados comprovam a sinergia com a satisfação e lealdade dos colaboradores da empresa. A DMCard acredita em uma cultura corporativa que valoriza as pessoas e vai muito além da remuneração e outros benefícios comuns no mercado”, destaca Sandra.

Atualmente, a DMCard registra índice de 93 de E-NPS (Employer Net Promoter Score), uma ferramenta totalmente independente e referência mundial para mensurar a satisfação de colaboradores. Ela é utilizada, por exemplo, por instituições como Amazon, Apple e Disney. “Nosso índice é quase o dobro da média alcançada pelas empresas que adotam a mesma plataforma”, orgulha-se a Diretora que tem sob sua liderança a área de Gente e Gestão da empresa.

Além dessa, a DMCard também é monitorada pela plataforma Glassdoor, na qual tem nota 4,8, em uma escala de zero a cinco. Esta plataforma também reúne informações sobre o trabalho em empregadoras de todo o mundo e posiciona a DMCard entre as primeiras colocações do ranking nacional, estando mais bem avaliada que as empresas mais desejadas do país.

O trabalho realizado com seu público interno também teve reflexo extremamente positivo no Ranking Virtuous Company de Cultura Ética 2020. Entre as 111 instituições financeiras analisadas, a DMCard ficou na sétima posição.

Sobre o Grupo DMCard

A DMCard é uma instituição financeira que nasceu em 2002 como uma administradora de cartões de crédito private label (o chamado “cartão de loja”). Em 18 anos de vida já emitiu mais de 3,5 milhões de cartões em todo o país, e está expandindo seu portfólio visando incluir novos produtos financeiros para atender o mercado de forma completa.

Este ano, a companhia acaba de anunciar uma grande novidade, estreou no segmento de cartões de crédito tradicionais com o lançamento do DMCard Mastercard, um dos primeiros produtos de um plano robusto de expansão a curto prazo que envolve o lançamento de diversos outros serviços financeiros.

Uma empresa jovem, dinâmica, em constante crescimento e que tem a tecnologia, a inovação e o pensamento digital como importantes valores, sempre buscando soluções que ofereçam a melhor experiência aos seus clientes.

Além do público interno, também conta com avaliações com ótimos índices na satisfação dos clientes. A DMCard é a única empresa de cartões que possui o selo RA1000, tem índice de satisfação no atendimento pelo call center de 94 e NPS (Net Promoter Score) atual de 74, índices que mostram o compromisso em oferecer o melhor serviço para parceiros e clientes.