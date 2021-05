Ressecamento vaginal no climatério precisa ser tratado

O ressecamento vaginal é uma das principais queixas nos consultórios médicos durante o climatério, fase transicional que antecede a menopausa. Nesta etapa, ocorre a diminuição da produção de estrogênio (hormônio), o que gera sintomas como irritação, desconforto, dor e sangramento durante as relações sexuais, que impactam diretamente na qualidade de vida. Segundo o Jornal Europeu de Obstetrícia & Ginecologia e Biologia Reprodutiva, estima-se que essa condição afeta entre 25% a 50% das mulheres.

No mercado, já estão disponíveis diversos procedimentos que buscam aliviar os incômodos. O uso de hormônios locais, conhecidos como estrogênios tópicos, é eficaz, mas precisa ser avaliado por um profissional. A laserterapia é uma nova técnica que promete resolver esse distúrbio, com quatro a seis aplicações, e apresenta resultados duradouros. Popularmente conhecido, o lubrificante é a alternativa mais utilizada, mas não é considerado um tratamento. A substância tem ação momentânea no ato sexual, ao reduzir a fricção e contato, porém, não promove uma hidratação do local. Entre as opções, os hidratantes vaginais não hormonais manifestam efeitos significativos e de longa duração na melhora do ressecamento vaginal. O método restaura, de forma natural, a umidade e combate os sintomas.