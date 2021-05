Quer dar um 360º na sua vida? Veja sua oportunidade de emprego.

O GRUPO GR está com vagas abertas para o cargo de vigilante nas cidades de Campinas e Jacareí. Os pré-requisitos estão listados no link https://grupogr.com.br/, e a candidatura à vaga é pelo site, no campo Trabalhe Conosco.

A empresa não recebe currículos por e-mail ou contato telefônico, a candidatura é feita somente online, no site relacionado acima. Ela é gratuita, sem custo algum para participar dos processos seletivos. O GRUPO GR oferece treinamentos contínuos e chances de crescimento profissional.

Sobre o GRUPO GR

O GRUPO GR é referência nacional na prestação de serviços especializados de Segurança Patrimonial, Portaria, Controle de Acesso, Bombeiro Civil, Recepção, Limpeza, Segurança Eletrônica e atende condomínios (residenciais e comerciais), indústrias, hospitais, shopping centers, instituições de ensino, sites logísticos, redes de lojas, construtoras, facilities e empresas de vários segmentos em todo o Brasil. Atuante no mercado, desde 1992, possui sede na capital paulista, um total de 13 filiais no país e emprega hoje mais de 11 mil pessoas.