Legislativo Jataiense em atividade

Por Francisco Cabral

A última temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí no mês de maio começou nesta terça-feira, dia 25. Vários projetos e requerimentos foram discutidos e votados pelos vereadores. A próxima reunião plenária está prevista para esta quarta-feira, dia 26, a partir das 8 horas, no plenário João Justino de Oliveira.

MATÉRIAS APROVADAS

- Projeto de Lei Ordinária do Executivo nº 28 - Autoriza o poder executivo a celebrar termo aditivo ao contrato de confissão, consolidação e refinanciamento de dívidas, firmado com a União ao amparo da medida provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, e suas edições anteriores, para estabelecimento das alterações autorizadas pela lei complementar nº 173, de 27 de maio de 2020.

- Projeto de Lei Ordinária do Legislativo nº 26 – Dos vereadores Carlinhos Canzi, Deuzair Parente e Vicente Mantelli - Revoga a Lei Municipal de nº 4.162/2020 e dá outras providências.

- Requerimento nº 185 – Do vereador Adilson de Carvalho - Requer a viabilidade de fornecer passes do transporte coletivo para servidores públicos do município que ganham até dois salários mínimos mensais.

- Requerimento nº 186 – Do vereador Adilson de Carvalho – Solicita poda de árvores de grande porte na Rua Caiapônia, sobre o córrego Jataí, ligação da Vila Progresso e Vila Olavo.

- Requerimento nº 208 – Do vereador Abimael Silva - Solicita estudo e verificação de aquisição de maquinários para atender zona rural e assentamentos.

- Requerimento nº 217 – Do vereador Marcos Patrick - Requer a construção de rede de galeria pluvial no trajeto da Rua Salgado Filho, com início no contorno com a Rua Joaquim Cândido até o cruzamento da Rua Miranda de Carvalho, no setor Antena.

- Requerimento nº 220 – Do vereador Adilson de Carvalho - Solicita construção de uma quadra de esportes, bem como ampliação dos aparelhos de academia ao ar livre e reforma do parque para crianças na praça localizada na Avenida Sul, no Jardim Paraíso.

- Requerimento nº 223 – Da vereadora Marina Silveira - Requer a promoção de lives com artistas da terra em comemoração aos 126 anos de emancipação política do município de Jataí, destinando recursos adquiridos em prol dos artistas que permanecem com suas atividades interrompidas em razão das medidas de isolamento social causadas pela pandemia de Covid-19.

- Requerimento nº 224 – Da vereadora Marina Silveira - Solicita a afetação do imóvel que especifica, localizado entre os setores Francisco Antônio e Estrela Dalva, como praça pública e sua denominação como Praça dos Ipês.

- Requerimento nº 225 – Do vereador Durval Júnior - Solicita ao executivo que realize a revitalização da praça do setor Colmeia Park. A revitalização deverá ter foco no reparo e instalação de grades para proteção da academia da saúde, que se encontra danificada em decorrência da ação de vândalos.

- Requerimento nº 226 – Do vereador Marcos Patrick - Requer a edição de norma que regulamente o embarque e o desembarque de passageiros, de táxis ou via aplicativos nas vias urbanas de maior movimento e concentração popular.

- Requerimento nº 228 – Da vereadora Alessandra do Adote - Solicita a criação de um memorial em homenagem às vítimas do coronavírus no município de Jataí.

- Requerimento nº 229 – Do vereador Genilson Santos - Requer estudo técnico para viabilizar a concessão de uso do imóvel onde funcionava o PTS (Projeto Técnico Social do Conjunto Residencial Cidade Jardim I) e sua revitalização, para servir de sede da associação de moradores daquele setor e assim possibilitar o desenvolvimento de atividades sociais e de interesse daquela comunidade.

- Requerimento nº 230 – Do vereador Durval Júnior - Solicita ao executivo que realize a revitalização da escola Boa Vista, na região do Sobrado. O imóvel se encontra em situação precária.

- Requerimento nº 231 – Do vereador Genilson Santos - Requer estudo técnico que viabilize a realização de campanha educativa para prevenção de acidentes de trânsito em Jataí, utilizando como principal recurso os veículos de comunicação e as mídias sociais, devido ao período de pandemia, com o objetivo de promover a conscientização de condutores de veículos sobre a importância do respeito às normas de trânsito, a fim de se evitar a ocorrência de acidentes e, consequentemente, vítimas fatais.

- Requerimento nº 232 – Do vereador Genilson Santos - Requer estudo técnico que viabilize a construção de um Cmei na Vila Sofia, para atender as crianças dos setores Vila Sofia 1, 2 e 3, Sebastião Herculano 1 e 2, Jardim América, Cordeiro, Gedda e José Estevam.

- Requerimento nº 233 – Do vereador Abimael Silva - Solicita ao poder executivo que realize o recapeamento nas vias do bairro Santo Antônio, até o bairro Santa Lúcia.

- Requerimento nº 234 – Do vereador Durval Júnior - Solicita ao executivo que realize a pavimentação de um trecho da Rua Alagoas, no setor Campo Neutro.

- Requerimento nº 235 – Do vereador Marcos Patrick - Requer doações de áreas públicas para micro e pequenas empresas, entre outros incentivos, para instalação, modernização e ampliação de empreendimentos industriais, comerciais ou de prestação de serviços, fomentando a economia do município.

- Requerimento nº 238 – Da vereadora Marina Silveira - Solicita a criação de casa-abrigo com atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos dependentes incapazes em situação de violência doméstica e familiar.

- Requerimento nº 239 – Do vereador Vicente Mantelli - Solicita informações ao chefe do poder executivo sobre possibilidade de doação de ração animal às ONGs e protetores independentes de Jataí, objetivando a criação do Banco de Ração Animal.

- Requerimento nº 240 – Do vereador Vicente Mantelli - Solicita ao chefe do poder executivo providências na regularização do pagamento das progressões horizontais dos servidores públicos municipais.

- Requerimento nº 245 – Da vereadora Alessandra do Adote - Solicitação para contratação de um psicólogo para a Associação de Aposentados e Pensionistas de Jataí.