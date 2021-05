Em Aparecida, fiscais multam 186 pessoas por aglomeração e não uso de máscara

Por Luiza Lopes

Além das multas, os fiscais apreenderam 3 carros com som automotivo e interditaram 7 estabelecimentos de bebidas por aglomeração e falta de documentação

Em Aparecida, os fiscais visitaram 26 estabelecimentos de bebidas na madrugada de sábado, 22, para domingo, 23. Durante a operação foram apreendidos 3 carros com som automotivo, 7 estabelecimentos entre bar e distribuidora foram fechados e autuados e 186 pessoas foram multadas por não uso da máscara. Duas festas clandestinas também foram encerradas. A força-tarefa de fiscalização visa garantir o cumprimento das portarias e regras sanitárias de combate a transmissão da Covid-19.

A ação percorreu diversos bairros. Somente em uma distribuidora de bebidas no setor Alto Paraíso, 150 pessoas foram multadas em R$ 111 cada uma pelo não uso da máscara e também por estarem aglomeradas em um espaço fechado. No mesmo local, 3 carros com som automotivo foram apreendidos e encaminhado para o pátio da SEMMA por perturbação do sossego. Outras duas distribuidoras, no Jardim Florença e Jardim Tiradentes, também foram autuadas e fechadas por falta de documentações específicas de funcionamento e por promoção de aglomeração de clientes.

Aparecida está no cenário verde, ou seja, de baixo risco, a cidade segue com medidas restritivas para conter a realização de atos que infrinjam as portarias destinadas para o controle da pandemia no município. Entre essas medidas, está a fiscalização de eventos clandestinos e de perturbação do sossego. A fiscalização também interrompeu duas festas clandestinas nos setores Jardim Tiradentes e Papillon Park. Nesses pontos, 36 pessoas foram multadas por não usarem máscara.

“Como temos dito, nosso objetivo não é multar, mas conscientizar a população de que fazer festas neste momento é errado. Os números da doença na cidade estão caindo, mas ainda não é hora de estar em festas ou sair sem máscara. Se cada um tiver a consciência do risco que ainda corremos, vamos enfrentar essa doença sem mais perdas. Todos temos que ter responsabilidades”, comentou o secretário executivo e coordenador da força-tarefa de fiscalização, Davi Loureiro.

Cenário

Aparecida segue o modelo de isolamento social intermitente por escalonamento regional das atividades econômicas. Os comércios não essenciais fecham uma vez por semana, conforme a macrozona em que se encontram e a cada dia, de segunda a sexta, fecham duas das dez macrozonas da cidade.

Festas e eventos podem ser realizados seguindo regras estipuladas por portaria específica após aprovação do Comitê de Prevenção e Enfrentamento a Covid-19 de Aparecida, como o local ter todos os alvarás e documentação; apenas 30% da capacidade do local, limitando a 100 pessoas; álcool em gel e medição de temperatura; uso de máscara e distanciamento de 1,5 m entre as mesas.

Conforme portaria vigente, shows ao vivo e pista de dança ainda estão suspensos. Bares e restaurantes foram liberados para funcionar até 1h, mas também precisam seguir série de regras e ter toda documentação. Com relação ao volume do som para caracterizar perturbação do sossego, durante o dia não pode passar de 65 decibéis e a noite, não pode passar dos 55 decibéis.

Fiscalização

Caso o morador flagre alguma irregularidade ou descumprimento das regras sanitárias, pode acionar as equipes de fiscalização pelos canais de denúncia: 3545-5992 ou 153; além dos números 3238-7216 ou 98459-1661 para perturbação do sossego público.

Fonte: Jornal Opção