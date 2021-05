Senta que lá vem mais história

NOMADISMO DA CÂMARA DE VEREADORES

Por DC Mello

A Câmara de Vereadores de Jataí só teve casa própria quando estava nesse histórico e antigo casarão. A partir daí passou a viver agruras, saltando daqui pra acolá, até aninhar-se definitivamente no ‘Palácio das Abelhas’. Antes de chegar até aqui, a Câmara esteve hospedada em vários lugares, guiada por circunstâncias diversas.

Depois de ela mesma ter sugerido e aprovado a demolição do casarão na Praça Prof. Maromba, no início de 1963, esteve atuando na Casa da Escola; houve algumas sessões na residência de Flávio Francisco Vilela; esteve aninhada alguns anos numa sala apertada da Prefeitura (na Av. Brasil); na antiga sede do Fórum Municipal e de lá para o prédio na atual Praça da Bandeira. Incidentalmente, a Câmara de Vereadores funcionou na residência de Miguel Gonçalves da Silva; na casa do ex-vereador Sebastião Lourenço de Assis; na sede da Associação Comercial e Industrial de Jataí. Para completar essa peregrinação há que lembrar que em 1981 uma sessão foi realizada na entrada do recinto da Câmara (do lado de fora) porque a porta, de entrada, com fechadura recém trocada, estava trancada. O Presidente na ocasião, Eurípedes Franco de Moraes, determinou que se lavrasse a ata naquele instante e nomeou uma comissão de três parlamentares para elaborar um laudo da ocorrência o qual foi enviado ao Juiz Eleitoral da 18ª zona, inclusive ao Ministério da Justiça.

Esse episódio inesperado foi resultado de conflitos de liderança entre o chefe do Poder Executivo e do Legislativo.