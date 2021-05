Vereador quer homenagear médico morto por Covid-19

Por Francisco Cabral

O vereador Carlinhos Canzi sugeriu ao executivo que seja colocado o nome de Dr. Carlos Eduardo Freire da Silva na Base Descentralizada do Samu 192, cuja obra ainda está em andamento. “O homenageado foi médico cardiologista, muito querido e estimado por todos que o conheciam, tendo como referência o zelo com seus pacientes e o objetivo de salvar vidas”, lembrou o parlamentar. “Inclusive nesse momento de pandemia ele não mediu esforços atuando na linha de frente em combate à Covid-19, ajudando a cuidar e salvar inúmeras vidas, mas infelizmente foi vítima justamente de complicações advindas deste maligno vírus. Dr. Carlos Eduardo prestou seus serviços médicos durante anos no nosso município, alguns deles no Samu”.

Outras notícias do Legislativo Municipal de Jataí

Durval pede sinalização em cruzamento no Dom Abel

O vereador Durval Júnior requereu à SMT a implantação de sinalização no cruzamento da Avenida Coronel Belmiro Nogueira com a Rua Inácio José de Melo, no bairro Dom Abel. “A solicitação é um anseio de todos os moradores da região e condutores que por ali transitam com os seus automóveis, em uma via de extremo risco aos condutores e pedestres, devido ao intenso fluxo de veículos naquela confluência”, afirmou.

Vereadores requerem nova edição do Casamento Comunitário

Em requerimento coletivo, os vereadores solicitaram à administração municipal a realização da 15ª edição do Casamento Comunitário de Jataí, mediante agendamento, visando atender 126 casais de baixa renda do município. Os casais participantes devem passar por um processo seletivo online de avaliação de documentos. A oficialização da união deve ser realizada mediante agendamento, sempre levando-se em conta os cuidados relativos à pandemia de Covid-19. O número de inscrições para a ação deve ser de 126 casais, pois a ideia é realizar uma homenagem aos 126 anos do município de Jataí, que serão comemorados neste ano.

Alessandra quer redutor de velocidade em rua do Campo Neutro

A vereadora Alessandra do Adote reivindicou à prefeitura a instalação de um redutor de velocidade na Rua do Bosque, no setor Campo Neutro. “Houve aumento do fluxo de veículos na região”, afirmou. “Além disso, por ser uma via relativamente larga e com asfalto em bom estado, os veículos que lá transitam acabam por imprimir excessiva velocidade, causando acidentes com outros condutores e pedestres que transitam pela região”.

Deuzair pede recapeamento de ruas da Estância

O vereador Deuzair Parente solicitou o recapeamento das ruas da Estância. “As vias daquele povoado não se encontram em condições normais de tráfego, em decorrência das últimas chuvas que caíram torrencialmente na região”, afirmou. “Assim, inquestionável a necessidade e urgência na aludida recuperação das vias da Estância, com o intuito de zelar não só por um local bonito e agradável para se viver, mas sobretudo promover segurança aos condutores de veículos e ainda o bem-estar comum, já que haverá a diminuição da poeira que tanto agride a saúde da população”.