Câmara Municipal de Jataí em serviço

Adilson pede ecoponto para a região sul da cidade

O vereador Adilson Carvalho reivindicou à administração municipal a implantação de um ecoponto para atender a região dos setores Gedda, Vila Olavo, Dom Benedito, Vila Sofia, Sebastião Herculano, José Estevam, Francisco Antônio e bairros adjacentes. Ele lembra que a região sul da cidade não conta com um local apropriado para o descarte de rejeitos sólidos. 101

Mantelli requer doação de área a associação de moradores

O vereador Vicente Mantelli requereu ao executivo a doação de área à Associação dos Moradores do Bairro Francisco Antônio e do Conjunto Residencial Estrela Dalva (AMFACED). No local já está edificada a sede da entidade, construída em meados da década de 1990 pelos antigos dirigentes da agremiação. “A concessão da referida área vem sendo cedida à AMFACED desde então em regime de comodato, o que inviabiliza a entidade de fazer maiores convergências no investimento estrutural do local e captar recursos públicos que subsidiem a execução de projetos sociais. Atualmente na sede são ministradas aulas de capoeira e violão, além do apoio ao projeto Jovem do Futuro”, informou o parlamentar. 175

Marina quer praça com academia ao ar livre na Vila Sofia

A vereadora Marina Silveira solicitou à prefeitura a construção de uma praça de descanso e lazer, com arborização, paisagismo e academia ao ar livre na Vila Sofia, em área pública situada à Rua 17 e às avenidas E e C. “A obra estreitará a convivência e a recreação incentivando a socialização dos moradores e crianças”, disse ela. “Não é incomum ver estes espaços sendo utilizados desde as primeiras horas da manhã até a noite, onde os moradores terão oportunidade de realizarem suas conversas, caminhadas, seus exercícios físicos, além de poder levar suas crianças para brincarem em playground infantil. A construção de praças públicas pela cidade é, certamente, um ótimo investimento por conta de seu custo-benefício, pois as vantagens podem ser percebidas por longos anos”. 215

Abimael solicita reforma das dependências do Caps

O vereador Abimael Silva reivindicou uma reforma geral no Centro de Atenção Psicossocial (Caps). “Em recente visita ao prédio, pude perceber a necessidade de melhorias em suas instalações físicas, visando dar melhores condições aos profissionais que prestam atendimento e também proporcionar maior comodidade às pessoas com transtornos mentais severos e persistentes (adultos e, também, crianças e adolescentes), incluindo das enfermidades secundárias ao uso de substâncias psicoativas (álcool e outras drogas), que necessitam do atendimento do Caps”, justificou.