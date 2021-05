Domínio de inglês é imprescindível para profissionais de TI

O mundo tem se tornado mais digital a cada dia. Mas, foram as medidas restritivas trazidas pela pandemia do novo coronavírus que fizeram com que as pessoas e as empresas mudassem a sua visão em relação à distância e às barreiras físicas no mercado de trabalho. Neste sentido, ter domínio de um segundo idioma, preferencialmente o inglês, pode garantir uma maior chance de empregabilidade. “Com a adoção cada vez maior do home office, cria-se um mercado sem fronteiras, no qual a pessoa pode trabalhar para empresas localizadas em qualquer parte do mundo e, quem tiver conhecimento avançado na língua inglesa estará em vantagem, com toda a certeza”, avalia Sandra Sousa, gerente de TI da Associação Alumni, uma das escolas de inglês mais tradicionais do Brasil.

E se tem uma área cujas oportunidades para trabalhar em empresas fora do país cresceram exponencialmente no último ano, essa é a da Tecnologia da Informação (TI). A Revelo, empresa de tecnologia para a área de recursos humanos na América Latina, lançou no começo de 2021 a Revelo Internacional com o objetivo de conectar candidatos do Brasil com companhias estrangeiras. Em apenas dois meses de operação, a plataforma registrou um aumento de 300% no número de contratações para trabalhar no exterior, em modelo home office. A maioria das oportunidades é para profissionais de TI (programação, desenvolvimento, design e produto), segundo levantamento da empresa.

Sandra lembra que, apesar do crescimento da procura por mão de obra dessa área em decorrência da aceleração da transformação digital gerada pela pandemia, no mercado de TI, a demanda por profissionais é constante. “Para garantir a empregabilidade nessa área, é preciso cumprir alguns requisitos e, o domínio do idioma inglês é o primeiro deles. Isso porque, para começo de conversa, a linguagem de programação é universal e os comandos passam a ter mais sentido se o programador possui esse conhecimento”, afirma.

Ampliar os conhecimentos nessa área também depende de uma boa bagagem do idioma, uma vez que a maioria das certificações indispensáveis para o profissional de TI disponibiliza o seu conteúdo em inglês, assim como as várias linguagens de programação que têm o idioma como base. “O profissional de TI depende do inglês até para ficar por dentro das novidades da área, já que as mais importantes fontes de notícias sobre a área são publicadas nessa língua, justamente, porque os grandes desenvolvedores de aplicativos e sistemas encontram-se no exterior”, indica a gerente de TI da Alumni.

Os melhores salários na área também são destinados a quem tem domínio da língua inglesa. As multinacionais ou empresas situadas em outros países são as que pagam melhor. Isso porque o salário é contabilizado em dólar e diante da valorização da moeda americana, ainda segundo a Revelo, ele pode chegar a R$ 20 mil, para posições que no Brasil o profissional com os mesmos requisitos técnicos, ganharia cerca de R$ 8 mil. “Nessas empresas, não há como se comunicar com os colegas de trabalho e parceiros, que podem estar em qualquer parte do mundo, se não for em inglês. Nesse caso, a falta de conhecimento profundo do idioma pode resultar na perda de excelentes oportunidades”, finaliza Sandra.