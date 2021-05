Marina e Deuzair pedem acessibilidade em comunicação oficial

Por Francisco Cabral

Os vereadores Marina Silveira e Deuzair Parente requereram à administração municipal que seja instituída obrigatoriedade na utilização de recursos de acessibilidade comunicacional, destinados às pessoas com deficiência auditiva, na veiculação de comunicação oficial de campanhas, informes, publicidades e atos do executivo, difundidos pela televisão e por qualquer outro meio de comunicação, devendo conter interpretação em Libras e legenda. “A maior dificuldade que os surdos encontram é a comunicacional”, relataram. “Os surdos do nosso país têm sua língua própria, a Libras, mas poucas pessoas sabem esta língua. Para entender melhor a dificuldade que os surdos enfrentam, imagine-se visitando um país onde você não conhece a língua e não consegue se comunicar. É assim que os surdos se sentem, mas com uma diferença: eles estão no seu próprio município, estado e país”.

Marcos Patrick pede revitalização de trecho da Avenida Norte-Sul

O vereador Marcos Patrick solicitou ao executivo a revitalização da Avenida Norte Sul, trecho entre as ruas N5 e S12, no Jardim Paraíso. “Naquela via foi construído um canteiro central e o mesmo encontra-se vazio, podendo sofrer uma revitalização e serem plantadas espécies da escolha do superintendente, sem contar que com essa revitalização daria uma valorizada melhor para aquela rua e consequentemente ao setor e até mesmo à cidade”, disse o parlamentar.

Durval reivindica asfalto para ruas da Vila Olavo

O vereador Durval Júnior reivindicou à prefeitura a pavimentação das ruas Professor Nestório Ribeiro e Zeca de Melo, entre as avenidas José Bernazzoli e José Maximiano Peres, na Vila Olavo. “No local, existe um trecho das referidas ruas que não estão pavimentadas”, informou. “São trechos de pouquíssimos metros, que vão gerar gasto mínimo aos cofres públicos. O atendimento deste requerimento beneficiará os empresários da região, pois terão mais vias de acesso até os seus estabelecimentos. Ademais, os moradores da região terão melhor acesso às suas residências. O maior benefício será a valorização dos terrenos do setor”.

Genilson sugere barreira de proteção e sanitização em UBSs

O vereador Genilson Santos sugeriu a colocação de barreira de proteção para mesa de atendimento e a sanitização de todas as unidades básicas de saúde (UBSs) de Jataí, visando a diminuição de agentes patogênicos e consequentemente o risco de contaminação dos usuários, principalmente nesse período de pandemia do Covid-19. “Até o momento, o que se sabe é que a transmissão do coronavírus acontece principalmente de pessoa a pessoa, por meio de gotículas transmitidas por indivíduos infectados durante a fala, tosse ou espirro e por contato com superfícies ou objetos contaminados, uma vez que o vírus pode ficar por horas ou dias, dependendo do tipo de material”, disse ele. “Por isso propomos a colocação de barreiras de proteção para mesa de atendimento, objetivando criar um obstáculo físico entre atendente e usuário, buscando uma maior proteção de ambos. Outro ponto solicitado está relacionado a limpeza e desinfecção de superfícies dos ambientes de serviços de saúde”.