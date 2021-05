Stone abre vagas em Goiás

Fintech de soluções financeiras para o empreendedor busca talentos para integrar seu time comercial em seis cidades do Estado

A Stone, empresa de tecnologia em serviços financeiros, tem novas oportunidades de emprego abertas no Estado de Goiás, nas cidades de Trindade, Rio Verde, Goiânia, Catalão, Aparecida de Goiânia e Anápolis, para pessoas que queiram transformar o setor de meios de pagamentos no Brasil. As vagas são para o time comercial externo da fintech e, para se candidatar, basta acessar se inscrever nos links abaixo:

Não há data limite para realizar a inscrição no portal. As vagas contam com salário fixo + variável relacionada ao cumprimento de metas. Além disso, a empresa oferece vale alimentação e refeição, vale transporte, seguro saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio creche e auxílio academia.

"Nosso modelo de atuação é diferenciado, pois sabemos que o Brasil vai muito além dos grandes centros. Apoiamos empreendedores espalhados por todo o país e, por isso, precisamos reforçar ainda mais nossos times locais para atender com excelência todos os nossos clientes", explica Augusto Lins, presidente da Stone.

Diante do cenário de pandemia no país e seguindo as normas de segurança ditadas pela Vigilância Sanitária, a Stone está conduzindo os processos seletivos com todas as etapas de forma remota, garantindo a saúde dos candidatos e dos recrutadores. O processo de contratação inclui testes on-line e entrevistas por videoconferência. Neste primeiro momento, não haverá a etapa presencial para conhecer as instalações da empresa.

Além dessas oportunidades, a empresa tem vagas abertas em outras cidades e áreas, todas listadas no portal Jornada Stone : http://jornada.stone.com.br/ .