Mega Moda retoma horário normal de funcionamento

Goiânia, maio de 2021 -- O Grupo Mega Moda, formado pelos shoppings atacadistas Mega Moda Shopping, Mini Moda e Mega Moda Park, retomou seu horário de funcionamento, conforme as novas regras de flexibilizações para atividades não essenciais, econômicas e não econômicas divulgadas pela Prefeitura de Goiânia. A ampliação do horário ganha ainda mais força com a chegada de novas lojas no Mega Moda Park. O grupo Mega Moda continua com ações de conscientização e seguindo todos os protocolos de segurança.

"Graças ao comprometimento de colaboradores, lojistas e clientes, estamos retomando nosso horário normal de funcionando 100% com toda a segurança e protocolos. Neste momento importante para a região da 44, também celebramos a chegada de importantes marcas no Mega Moda Park, como Melissa Jeans - importante player atacadista do Centro-Oeste - e as marcas Lana Rosa e Luxx, por exemplo. Estamos dando início a uma boa retomada de crescimento, com segurança e comprometimento, além de continuar sendo referência no setor de produtos com qualidade e preço baixo", afirma Marcos Venicio, Coordenador de Marketing do Grupo Mega Moda.

Mega Moda volta a funcionar de segunda à quinta-feira, das 08h às 18h, às sextas das 07h às 18h, e aos sábados das 06h às 18h. E para incentivar a vinda de clientes no início da semana e oferecer maior comodidade, o Mega Moda Shopping oferece estacionamento gratuito às segundas-feiras (Rua 67-B) e o Mega Moda Park às segundas e terças-feiras (entrada pela Avenida Independência sentido Marginal).