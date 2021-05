Goianão de Esports avança com 10 times para a fase de Grupos

Próxima fase será neste sábado (15) e domingo (16)

Goiânia, 11 de maio de 2021 – O 1º Campeonato Goiano de Esportes Eletrônicos – Etapa League of Legends começou, no último sábado (8) com mais de 180 times formados por goianos espalhados por todas as regiões do Brasil. “Registramos inscrições de 19 estados brasileiros. Só em Goiás, envolvemos jogadores de 147 municípios diferentes”, conta Sávio Barra, diretor de marketing da Orbi Gaming, que também destacou a participação de um jogador dos Estados Unidos!

A etapa realizou, em apenas dois dias, 248 partidas de onde saíram os classificados para a próxima fase. “Tínhamos a expectativa de concluir a 1ª fase até o dia 12 de maio (quarta-feira), mas conseguimos evoluir bem e fechamos antes do previsto. Com isso, agora os times terão mais tempo para se preparar para a Fase de Grupos”, comenta Sávio.

Na Fase de Grupos – que será disputada no próximo fim de semana, nos dias 15 e 16 - todos os times se enfrentam dentro de suas chaves em MD1 (melhor de um). Os dois melhores de cada grupo avançam para a Semifinal, que poderá ser realizada presencialmente na Orbi Gaming, caso seja possível atender a todas as exigências sanitárias contra a COVID-19. Caso contrário, as disputas seguem no formato on-line.

10 times estão na Fase de Grupos / Divulgação Orbi Gaming

Outras informações sobre o 1º Campeonato Goiano de Esportes Eletrônicos podem ser acessadas no site https://goianaodeesports.com.br/ .

O 1º Campeonato Goiano de Esportes Eletrônicos, é uma realização da Orbi Gaming e da TV Anhanguera, que vai mobilizar, até o final do ano, os jogadores goianos dos principais games de esportes eletrônicos.

Próximas fases

GOIANÃO DE ESPORTES ELETRÔNICOS

Fase de Grupos

Fase de Grupos – 15 e 16 de Maio

100% online (fase de grupos – MD1)

Semifinais – 22 e 23 de Maio

Presenciais – Orbi Gaming* (MD5)

Grande Final – 29 de Maio

Presenciais – Orbi Gaming* (MD5)

*A etapa só será presencial se as condições sanitárias permitirem

SITE: goianaodeesports.com.br

Sobre a Go Gaming:

A holding formada por empresários de diversos segmentos tem a missão de descentralizar, fomentar e desenvolver o mercado de games e esportes eletrônicos. Sua atuação está dividida em dois negócios: a Rensga Esports e a Orbi Gaming. O primeiro, uma organização de esportes eletrônicos, associada a RIOT Games Brazil, desenvolvedora do League of Legends (LoL). O segundo, é o 1º complexo de entretenimento, focado em games e esportes eletrônicos, do Centro-Oeste e o 2º do Brasil.