Câmara realiza primeira temporada de sessões de maio

Teve início nesta quarta-feira, dia 12, no plenário João Justino de Oliveira, a primeira temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí no mês de maio. A presença foi restrita a vereadores e funcionários indispensáveis ao andamento dos trabalhos, mas a sessão, assim como os demais trabalhos, foi transmitida ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara, por meio do site, do YouTube e das redes sociais do legislativo jataiense. Também está prevista uma reunião plenária para o dia 13, no mesmo horário. A abertura da temporada inicial de sessões de maio estava marcada para o dia 11, mas foi adiada devido ao falecimento de Ednilton Cícero Miranda, cunhado da presidente da Câmara, Marina Silveira.

Marcos Patrick solicita recapeamento da Rua Inácio José de Melo

O vereador Marcos Patrick solicitou à administração municipal o recapeamento da Rua Inácio José de Melo, no trecho entre as ruas Sebastião R. Cintra e Samuel Graham, no setor Antena. “Aquela é uma das principais vias de nosso município, e a má trafegabilidade pode gerar vários transtornos e inclusive causar acidentes no trecho citado”, afirmou. 140

Mantelli sugere fornecimento de tablets a professores do município

O vereador Vicente Mantelli sugeriu ao executivo que forneça ferramenta de trabalho (celular ou tablet) aos professores da rede municipal de ensino, para utilização em aulas remotas, devido às limitações causadas pela pandemia de Covid-19, que afetam a interação entre aluno e professor. “É sabido que a continuidade das aulas remotas se dá por meio da utilização de plataformas tecnológicas de interação, recursos estes manuseados pelos profissionais de educação que ministram as aulas a distância, interagindo junto aos pais e alunos da rede municipal”, disse ele.

Genilson pede inclusão de trabalhadores de farmácias em grupo prioritário

O vereador Genilson Santos reivindicou à Secretaria Municipal de Saúde a inclusão de trabalhadores de drogarias e farmácias de Jataí no grupo de prioridade de vacinação contra a Covid-19, em cumprimento ao ofício expedido pela Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde às Coordenações Estaduais de Imunizações. O documento considera como trabalhadores da saúde a serem vacinados na campanha quem trabalha em estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde e regulação e gestão à saúde, ou seja, quem atua em estabelecimentos de serviços de saúde, entre eles farmácias e drogarias. “Na maioria das vezes, esses estabelecimentos comerciais são o primeiro local que a população procura ao suspeitar da contaminação pelo coronavírus, para adquirir medicamentos que amenizem os sintomas. Esses profissionais, uma vez contaminados, acabam contaminando outros clientes que buscam atendimento”, afirmou o parlamentar.

Marina requer academia ao ar livre no Vila Vida

A vereadora Marina Silveira solicitou a implantação de uma academia ao ar livre e a revitalização na parte externa do Condomínio Vila Vida. “A obra possibilitaria aos moradores do Condomínio Vila Vida e também aos moradores das adjacências a oportunidade de poderem praticar atividades físicas com maior comodidade visando proporcionar mais saúde, entretenimento e lazer aos albergados e também à população residente daquela região”, justificou a parlamentar.