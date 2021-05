Lissauer viabiliza reforma da Escola Estadual Fruto da Terra, de Chapadão do Céu

Junto à Seduc e ao Governo de Goiás, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) garantiu a reestruturação da unidade escolar, que há anos espera pela obra

Trabalhar incansavelmente para atender as necessidades da população goiana: assim tem sido o mandato do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Lissauer Vieira (PSB). Pautado por esse compromisso, o chefe do Poder Legislativo esteve na manhã desta terça-feira, 11, em audiência com a secretária estadual de Educação, Fátima Gavioli e vereadores de Chapadão do Ceú para tratar da reforma da Escola Estadual Fruto da Terra, umas das poucas unidades escolares do estado que ainda possui estrutura de placa.

Sensibilizado com essa causa e disposto a mudar a realidade da comunidade escolar local, que anseia, há anos, pela reestruturação do prédio, o presidente da Alego e representante do município no Legislativo goiano, fez questão de apresentar, pessoalmente, à titular da Seduc a necessidade da restauração da unidade que, segundo ele, é a única escola da rede estadual de ensino da cidade.

“Sabemos da importância dessa escola para a população de Chapadão do Céu, que há vários anos espera por essa reforma. Apesar de ser a única da rede estadual, ela ainda possui salas de aulas de placa, o que prejudica muito a aprendizagem dos alunos, uma vez que eles sofrem com as constantes infiltrações no período chuvoso e com as altas temperaturas em época de calor. Por isso a necessidade urgente dessa reestruturação”, destacou Lissauer, ressaltando que a demanda será atendida.

“Estamos reivindicando esse benefício desde 2018 e a boa notícia é que o projeto já está sendo elaborado e, em breve, a ordem de serviço para o início das obras será anunciada. Por isso, agradeço a secretária Fátima Gavioli e o governador Ronaldo Caiado pela sensibilidade à nossa solicitação e por toda atenção prestada à área da educação do nosso estado”, agradeceu Lissauer.

Também presente na reunião, o vereador Paulinho da Mec Céu (PSB) salientou a importante contribuição da Escola Fruto da Terra para a formação da comunidade céuchapadense e enalteceu o empenho do deputado Lissauer Vieira para a viabilização da reforma da unidade escolar.

“É uma escola que tem um patrimônio histórico e cultural muito grande para a nossa cidade, de lá saiu diversos profissionais como doutores, juízes, engenheiros e professores. Por isso nós queremos agradecer o empenho do deputado Lissauer e também a secretária Fátima Gavioli que, com o aval do nosso governador, vai nos dar essa tão sonhada reforma”, disse.

Participaram ainda da audiência os vereadores Paulinho Pacheco e Walter Rosa, a liderança do município, Marquinhos Navarini, o diretor de Comunicação da Alego, André Furquim e a chefe de gabinete da presidência da Casa, Andressa Landim.