Todo ano, 70 bilhões de animais são criados em tenebrosas fazendas de escala industrial

É um show de horrores para o meio ambiente e para o bem-estar animal, mas um paraíso para que vírus, bactérias e outros microorganismos se transformem, se multipliquem e pulem para humanos. Atualmente, 700 mil pessoas morrem por infecções resistentes a medicamentos todo ano, e cientistas dizem que este número pode saltar para 10 milhões de mortes por ano em 2050.

Mas nós podemos ajudar a mudar isto.

O McDonald's é o maior comprador de carne bovina do mundo, e está decidindo sobre sua nova política de uso de antibióticos neste momento. Se pressionarmos o McDonald's a bani-los, isso pode converter toda a indústria pecuária para um modelo mais sustentável.

Vamos fazer acontecer! Há poucas coisas com as quais o McDonald's se importa tanto quanto sua imagem pública: então se milhões de nós usarmos nossa voz, podemos pressionar a gigante das carnes a cortar o uso de antibióticos e ajudar a parar a próxima pandemia causada por um supergerme. Assine agora e compartilhe com todo mundo, rápido:

McDonald's: acabe agora com antibióticos nas carnes!

Fazendas em escala industrial querem produzir toneladas de carne de forma barata e rápida mas isso significa que o gado é criado em condições tóxicas, já que não seria possível fazer isso sem quantidades imensas de antibióticos. Atualmente, mais de 70% do estoque global de antibióticos é usado em animais para pecuária!

Com isso, vírus, bactérias e outros microrganismos podem se tornar resistentes a tratamento, criando supergermes que são imunes até a poderosos antibióticos. Milhões poderiam morrer, e é exatamente por isto que cientistas e especialistas em saúde pública soaram o alarme.

Para proteger a natureza e a nós mesmos, precisamos não apenas reduzir bruscamente o consumo de carne, mas também cortar drasticamente o uso de antibióticos nas criações. Isto pode forçar pecuaristas a criar o gado em condições melhores e mais saudáveis. O McDonald's está avaliando sua política sobre o uso de antibióticos na produção de carne bovina agora mesmo, e se milhões de nós nos manifestarmos, podemos inspirar o gigante a encarar sua responsabilidade e ser um exemplo para o mundo.

Já funcionou antes.

Depois de uma enorme demanda do público, o McDonald's baniu o uso de antibióticos para frangos em 2016, levando a uma reação em cadeia na indústria. Agora, vamos fazer de novo! Some sua voz e passe adiante:

A pandemia de COVID-19 nos mostrou mais uma vez o quão conectadas e frágeis nossas sociedades realmente são, nos levando a valorizar ainda mais a natureza e os ecossistemas que sustentam toda a vida na Terra. O melhor momento para evitar a próxima pandemia é agora, mas é também uma oportunidade de ouro para continuar nossa luta para transformar a produção de alimentos, o bem-estar animal e os direitos dos trabalhadores da pecuária. Pelo mundo que todos nós sonhamos, vamos fazer acontecer!

Fonte: Avaaz