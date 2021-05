Câmara realiza primeira temporada de sessões de maio

Terá início nesta terça-feira, dia 11, às 8 horas, no plenário João Justino de Oliveira, a primeira temporada de sessões ordinárias de maio. A presença será restrita a vereadores e funcionários indispensáveis ao andamento dos trabalhos, mas a sessão será transmitida ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara, por meio do site, do YouTube e das redes sociais do legislativo jataiense. Também estão previstas reuniões plenárias para os dias 12 e 13, no mesmo horário.

Alessandra pede revitalização da Alameda Santos Dumont

A vereadora Alessandra do Adote solicitou à administração municipal a revitalização da Alameda Santos Dumont, no Conjunto Rio Claro, com a construção de uma ciclovia com ciclofaixa esportiva, arborização e plantio de grama. “O local tem um largo canteiro central no qual os moradores solicitam que se faça um corredor arborizado, gramado, bem como a construção de uma ciclovia com ciclofaixa esportiva, se transformando em um equipamento público também para a realização de caminhadas e passeios de bicicletas, beneficiando a localidade e adjacências”, afirmou ela.

Vereadores querem retomada de obras da sede da CPE

Os vereadores Carlinhos Canzi, Deuzair Parente e Vicente Mantelli requereram ao executivo a retomada das obras da sede da 18ª Companhia de Policiamento Especializado (CPE). “Como existe a verba já alocada para tal finalidade, além da importância demonstrada, bem como o serviço de excelência que vem sendo prestado a nossa sociedade, solicitamos ao executivo especial atenção para a retomada urgente daquelas obras”, assinalaram.

Durval reivindica limpeza de terrenos no setor Epaminondas I

O vereador Durval Júnior reivindicou à prefeitura a limpeza de diversos pontos (áreas públicas e privadas) do setor Epaminondas I. “É notório que se faz necessária a realização de poda, capina e demais ações para a preservação e segurança dos moradores do setor”, alertou. “Tal desleixo ocasiona insegurança, já que o mato alto estimula a criminalidade, facilitando a ação dos criminosos, que se aproveitam destas localidades para se camuflarem e surpreender as vítimas. Além de ser necessário para que se mantenha a boa estética do setor e, consequentemente, da cidade. Os proprietários dos imóveis desta localidade ainda têm as suas propriedades desvalorizadas, gerando um grande impacto na econômica tanto na individualidade, quanto na coletividade”.