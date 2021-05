Carro movido a ar é criado ao custo de R$5 mil

Por Jenei Rafael Pires Jenei

O nosso mundo já conta com o carro movido à gasolina, álcool, gás natural, gás de carvão, água, óleo de fritura usado, vento, e agora também temos um carro movido exclusivamente a ar.

Apesar de não ser uma inovação no ramo, o veículo que foi criado por estudantes da Universidade de Helwan (Egito) chama a atenção por seu custo, cerca de R$5.000,00.

Ele é movido somente pelo oxigênio, não sendo necessário vento, somente ar comprimido.

Sobre o carro movido a ar

Apesar do carro ainda não contar com um nome, o protótipo do carro movido a ar já é capaz de transportar 1 pessoa se locomovendo a cerca de 40km/h (25 milhas/hora).

Além disso, sua autonomia também não deixa a desejar para um protótipo, pois é possível chegar a quase 30km sem precisar abastecer o veículo novamente.

Esse veículo conta com um estilo kart, e está sendo extremamente chamativo devido ao seu custo, de cerca de mil dólares (R$5.000,00, em média).

Mahmoud Yasser, um dos projetistas, explicou mais sobre o veículo para a agência Reuters:

“Você está basicamente usando ar comprimido. Você não está pagando combustível e também não precisa de refrigeração.”

Futuro do projeto

De acordo com os estudantes, o futuro do projeto será em desenvolver ainda mais o veículo.

Segundo eles, o veículo irá dobrar sua potência e também planejam aumentar sua capacidade com somente um tubo de oxigênio.

Todo o protótipo estão vinculadas a um programa de empréstimos do FMI de US$ 12 bilhões (£9 bilhões e cerca de R$5 bilhões) de três anos.

Sobre os criadores

Os criadores do projeto da Universidade de Helwan desenvolveram o veículo após dolorosas reformas econômicas do Egito, a fim de colaborar com a economia do país