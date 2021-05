Câmara solicita reforma da sede da Academia Jataiense de Letras

Por meio de requerimento coletivo, os vereadores solicitaram ao executivo a reforma geral do casarão que abriga a Academia Jataiense de Letras. O imóvel foi residência de um dos fundadores de Jataí, o tenente-coronel José Manoel Vilela, e sua esposa, Leocádia Perpétua da Silveira. “Datado do século XIX, o casarão representa a vida pretérita de nossa comuna, porém, infelizmente a ação do tempo está levando esta majestosa construção da história de Jatai à ruína”, afirmaram. “Com a reforma, será valorizado e resgatado um patrimônio da história dos tempos idos de nossa terra e de nossa gente”.

Mantelli propõe curso sobre aulas remotas

O vereador Vicente Mantelli sugeriu à Secretaria Municipal da Educação a criação de um curso preparatório que auxilie os professores da rede pública na utilização do sistema de continuidade das aulas remotas no âmbito do município. “A medida viria ao encontro da necessidade de se qualificar e orientar os professores acerca das novas metodologias necessárias para lecionar devido à pandemia de Covid-19 e às limitações impostas à interação entre aluno e professor”, justificou.

Marina sugere programa de incentivo à caminhada

A vereadora Marina Silveira sugeriu ao executivo a criação do programa Caminhada Orientada, envolvendo as secretarias municipais de Saúde e Esporte, em parceria com a Universidade Federal de Jataí (UFJ), através dos acadêmicos do curso de educação física. “O objetivo é estimular a mudança de hábitos para a garantia da melhoria da saúde e da qualidade de vida da nossa população”, esclareceu. “Com o alto índice de sedentarismo e o surgimento da pandemia de Covid-19, além das comorbidades enfrentadas atualmente pela população brasileira, hoje nos deparamos com grande necessidade de incrementar nossos hábitos saudáveis buscando assim um aumento de nossa imunidade, fator este considerado um dos mais importantes para auxiliar-nos no impedimento à contaminação do tão temido coronavírus. A importância da caminhada orientada, para melhora da resposta imunológica, é um tema bastante interessante, ainda mais no momento atual, com epidemias de doenças causadas por vírus e bactérias cada vez mais agressivos”.

Abimael requer galeria pluvial para Vila Palmeiras

O vereador Abimael Silva requereu à administração municipal a implantação de galeria pluvial em toda a extensão da Avenida Rio Doce, na Vila Palmeiras. Ele relata que, no período chuvoso, as águas invadem várias residências, trazendo inúmeros transtornos à comunidade. “É importante dizer que a impermeabilização dos solos em áreas urbanas deve andar junto de projetos de galerias pluviais, pois o asfalto é rapidamente deteriorado quando as águas das chuvas correm sobre ele cotidianamente ou por longos períodos chuvosos”, declarou.

Adilson reivindica ponte entre vilas Olavo e Progresso

O vereador Adilson Carvalho reivindicou à prefeitura a construção de uma ponte na Rua Mineiros, ligando a Vila Olavo à Vila Progresso. “A obra vai beneficiar a agilidade no transporte, auxiliar na ligação entre os bairros e o deslocamento para outros setores e pontos da cidade, contribuindo também com o desenvolvimento desses bairros e facilitando o deslocamento dos moradores daquela região”, afirmou.