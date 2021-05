Câmara Municipal de Jataí em destaque

O vereador Durval Júnior solicitou ao executivo a revitalização dos canteiros centrais das avenidas Santa Catarina e Ninfa das Águas, no bairro Cidade Jardim I. Ele pede plantio de grama naqueles locais. “Pelo fato de o canteiro estar inteiramente apenas com terra, gera uma imagem de desmazelo para o nosso município. Também se faz necessária a construção de calçada pela extensão do canteiro central e em seu interior, o que facilitará a passagem dos cidadãos”, disse ele.

Marcos Patrick pede recapeamento de trecho da Honorato de Carvalho

O vereador Marcos Patrick requereu à prefeitura o recapeamento da Rua Deputado Honorato de Carvalho, no trecho entre as ruas 21 de Abril e do Amarelinho. “Aquela via se encontra no cascalho em grande parte de sua extensão, podendo provocar acidentes devido à má condição da pista e ao excesso de buracos”, relatou.

Deuzair requer inclusão de pacientes com câncer em grupo prioritário

O vereador Deuzair Parente sugeriu à Secretaria Municipal de Saúde a inclusão de pacientes portadores de câncer no grupo de prioridade de vacinação contra a Covid-19. “São pessoas com baixa imunidade em razão do próprio tratamento e estão em situação de completa vulnerabilidade, já que constantemente estão em hospitais para realização do tratamento contra o câncer e, assim, sujeitos a serem contaminados”, afirmou.

Genilson reivindica reforma de praça do Sebastião Herculano

O vereador Genilson Santos reivindicou à administração municipal a revitalização da praça do setor Sebastião Herculano. Segundo ele, o local precisa de poda da grama, limpeza do mato, retirada de lixo, renovação da areia, reforma dos brinquedos do parque infantil que se encontram enferrujados, reparos nos bancos, iluminação pública, calçamento e colocação de lixeiras. “A estrutura sofreu danos com o passar do tempo e o mato alto precisa urgente ser retirado, pois acaba servindo como criadouro de insetos e animais peçonhentos”, declarou o parlamentar.