Prefeitura em ação

Prefeitura de Jataí continua a execução do serviço de recapeamento e aplicação de lama asfáltica no Setor Colméia Park

A Prefeitura de Jataí, através da Secretaria de Obras, por meio da Superintendência de Pavimentação Asfáltica, iniciou na semana passada o programa de recapeamento de ruas e avenidas em 2021.

O Setor Colméia Park foi o primeiro a receber o benefício. As Ruas 03, 32 e 33 já foram recapeadas e ontem (04), receberam a lama asfáltica.

Com o fim do período chuvoso o tempo é favorável para que o trabalho, a partir de agora, seja feito com qualidade e eficiência.