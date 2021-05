Câmara repassa cestas básicas arrecadadas em campanha

Foram entregues na tarde desta terça-feira, dia 4, no saguão do Palácio das Abelhas, as cestas básicas arrecadadas por meio da campanha “Cuide do que é nosso: pela vida, pela economia, por Jataí”. Os alimentos foram repassados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, ao Núcleo Regional de Combate ao Câncer e à Pastoral da Solidariedade da Paróquia Nossa Senhora do Rosário.

Realizada pela Câmara Municipal, por meio da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa (Egel), a campanha teve como objetivos conscientizar a sociedade quanto à prevenção à pandemia de Covid-19, contribuir para a manutenção da economia local, incentivando a compra no comércio jataiense, e amparar as famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

Estiveram presentes a presidente da Câmara, Marina Silveira, os vereadores Alessandra do Adote, Durval Júnior, Abimael Silva, Carlinhos Canzi, Deuzair Parente, Genilson Santos e Marcos Patrick, a secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, Gilvana Assis Pereira Machado, o chefe de gabinete da prefeitura, Marcelo Tosta, representando o prefeito Humberto Machado, e representantes das entidades contempladas.

Marina Silveira abriu a solenidade agradecendo a participação da sociedade na campanha, aos colegas vereadores e seus funcionários, que pediram doações a empresas e pessoas físicas por várias semanas, e aos servidores administrativos do parlamento que também fizeram suas próprias doações. “Tivemos também muito apoio da população, pequenos empresários, grandes empresários e com isso conseguimos, juntos, atingir a meta de mil cestas básicas”, disse ela.