Rumo abre mais de 100 vagas para o novo terminal em Rio Verde (GO)

Maior concessionária de ferrovias do País seleciona candidatos para cargos operacionais na Malha Central (Ferrovia Norte-Sul), com inscrições abertas para qualquer pessoa com ensino médio completo

A Rumo, maior concessionária de ferrovias do País, acaba de iniciar seu processo seletivo com foco na cidade de Rio Verde, em Goiás, e regiões próximas. Estarão disponíveis mais de 100 vagas para os cargos de Líder de Operações, Técnico Mecânico, Coordenador de Operação, Fiscal de Carga, Operador de Terminal, Técnico de Operações, Técnico Administrativo, Operador de CLP e Técnico Eletricista. As inscrições e o processo seletivo serão feitos pelo endereço http://rumo.randstad.com.br/ .

A empresa busca cada vez mais um ambiente inclusivo e que valorize a diversidade, de modo que, considerando as atribuições de cada cargo, qualquer pessoa que tenha ensino médio completo possa se inscrever. O local de trabalho será o futuro terminal da Malha Central (Ferrovia Norte-Sul) que a concessionária está instalando em Rio Verde.

Para a vaga de Operador de Terminal não é preciso ter experiência prévia, apenas disponibilidade para trabalhos operacionais que incluem carregamento; abertura e fechamento de vagões; operação de tombador; limpeza de caminhões e vagões; operação de tulha (carregamento e expedição de grãos) e apontamento (horários/quantidades de caminhões). Para os demais cargos, que são atividades mais complexas e envolvem competências específicas, a empresa vai levar em conta experiências anteriores.

Ao acessar o site, o candidato deve clicar em "Veja nossas vagas" e usar o filtro para escolher Rio Verde entre as opções de cidades. O processo de seleção e admissão ocorre entre maio e junho deste ano, podendo ser encerrado antes caso todas as vagas sejam preenchidas.

O processo seletivo em Rio Verde faz parte de uma série de contratações que a Rumo está realizando na região. No segundo semestre de 2020, a Companhia realizou duas ondas de seleção em Goiás com foco no Terminal de São Simão. Naquela ocasião, foram selecionados mais de 130 profissionais para os cargos de gestão e operação do terminal.

Sobre a Rumo

A Rumo é a maior operadora de ferrovias do Brasil e oferece serviços logísticos de transporte ferroviário, elevação portuária e armazenagem. A Companhia opera 12 terminais de transbordo, seis terminais portuários e administra cerca de 14 mil quilômetros de vias férreas nos estados de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Tocantins. A base de ativos é formada por 1.200 locomotivas e 33 mil vagões.