A vizinha Rio Verde recebe 7 toneladas de alimentos em ajuda devido a pandemia

Iniciativa reforça contribuição da Companhia para combater os efeitos do coronavírus

Uma das maiores companhias de alimentos do mundo, a BRF segue realizando doações para contribuir com as ações de enfrentamento à Covid-19 e seus efeitos na sociedade. A cidade de Rio Verde, em Goiás, está sendo beneficiada com a doação de mais de 7 toneladas de alimentos para compor cestas básicas que estão sendo montadas e distribuídas pelo COESEC, o Comitê de Enfrentamento Social e Econômico do Coronavírus do Município. Após triagem das famílias inscritas para o benefício, as cestas com os alimentos são entregues pelo serviço municipal, que também faz encaminhamento a outros órgãos de assistência social como o CRAS quando necessário. Atualmente, cerca de 200 cestas são entregues todos os dias.

A doação faz parte de um conjunto de mais R$ 50 milhões anunciados pela BRF em 31 de março para auxiliar no combate à pandemia de Covid-19. A iniciativa contempla ações em 15 estados brasileiros e em países onde a BRF possui unidades produtivas, centros de distribuição e escritórios corporativos. O objetivo da empresa é prosseguir nos esforços para contenção da disseminação do Coronavírus, contribuir com o atendimento à população durante a fase emergencial e atuar no combate aos efeitos da pandemia.

Em 2020, a Companhia já havia direcionado R$ 50 milhões em doações, que ainda beneficiam a população de 175 municípios distribuídos pelo território nacional, além de países como Emirados Árabes, Kuwait, China, Turquia, Cingapura, Catar, Arábia Saudita e Omã. Apenas no Brasil foram 1100 entidades sociais contempladas com ações da BRF, inclusive por meio de parceiros. De acordo com o Instituto BRF, ao todo, foram doados mais de 500 mil itens entre EPIs como máscaras, luvas e toucas para profissionais de saúde, além de álcool em gel, testes para diagnóstico da Covid-19, termômetros e equipamentos hospitalares. As doações realizadas pela companhia podem ser acompanhadas pelo site https://www.brf-global.com/sobre/seguranca/comunicado-coronavirus/.