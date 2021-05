As ações do Legislativo Jataiense

Por Francisco Cabral

O vereador Vicente Mantelli solicitou à administração municipal a reforma, a revitalização e a implantação de um gerador de energia no Centro de Cultura e Eventos Dom Benedito Domingos Cóscia. “O local, em tempos de utilização, concentra a realização da maior parte das solenidades, cerimônias, espetáculos públicos e privados e eventos de médio porte de forma geral”, disse ele. “A priori, a modernização do sistema de energia, também de iluminação e a melhora do conjunto acústico do palco de apresentação são as demandas imediatas”.

Adilson quer Jataí no programa Internet para Todos

O vereador Adilson Carvalho requereu, junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a inclusão de Jataí no programa Internet para Todos. “O programa visa oferecer internet banda larga gratuita para os municípios brasileiros através de antenas que serão instaladas pelas empresas prestadoras de serviço de internet”, explicou. “A meta é a inclusão digital de populações que, seja por hipossuficiência econômica ou não dispor de serviços de internet em sua localidade de residência, não conseguem contratar serviços de internet de banda larga”.

Abimael reivindica UBS para assentamento

O vereador Abimael Silva requereu a construção e a instalação de uma unidade básica de saúde (UBS) no assentamento Terra e Liberdade (3T). “Aquela região não dispõe de um posto para atendimento para os moradores do assentamento, o que acaba ocasionando o deslocamento dessas pessoas”, declarou. “O assentamento 3T conta com aproximadamente 85 famílias assentadas. Cada família possui uma média de cinco a sete pessoas em casa, o que totaliza mais de 400 pessoas morando no local. Dessa maneira é de extrema importância que a região tenha uma unidade de atendimento que possa atender a população residente”.

Marina pede acessibilidade na comunicação do executivo

A vereadora Marina Silveira sugeriu ao executivo a utilização de recursos visuais, destinados às pessoas com deficiência auditiva, na veiculação de comunicação oficial de campanhas, informes, publicidades e atos da administração pública municipal, difundidas pela televisão e pelas redes sociais e qualquer outro canal de comunicação, devendo conter subtitulação (legendas). “A maior dificuldade que os surdos encontram é a comunicacional. Os surdos do nosso país têm sua língua materna, a Libras, mas poucas pessoas sabem esta língua”, informou. “Para entender melhor a dificuldade que os surdos enfrentam, imagine-se visitando um país onde você não conhece a língua e não consegue se comunicar. É assim que os surdos se sentem, mas com uma diferença: eles estão no seu próprio município, estado e país”.