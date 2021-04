Câmara Municipal de Jataí encerra temporada de Sessões Ordinárias

Além de considerações dos vereadores foi cobrado do Executivo auxílio para a reforma da sede da AJL e foi aprovado projeto que prorroga o prazo para construção de indústria de reciclagem.

Por Francisco Cabral

Na manhã desta quarta-feira, dia 28, no plenário João Justino de Oliveira, foi encerrada a última temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí neste mês.

Antes das matérias da ordem do dia, a Tribuna Popular foi ocupada pelo presidente da Academia Jataiense de Letras (AJL), Eleny Pereira Cabral, que estava acompanhado de seu vice, Plínio Ortiz, e da escritora Daiane Barbosa Guimarães Gouveia, ex-presidente da entidade.

Convidados pelo vereador Vicente Mantelli, eles solicitaram apoio aos parlamentares na luta pela reforma geral da sede da AJL, o antigo casarão de José Manoel Vilela, um dos fundadores de Jataí. Os vereadores garantiram apoiar a causa e aprovaram, a seguir, um requerimento coletivo pelo qual cobram providências ao executivo municipal.

MATÉRIAS APROVADAS

Projeto de Lei Ordinária do Executivo nº 14 - Dispõe sobre prorrogação do prazo para construção da indústria de reciclagem localizada no Distrito Industrial e dá outras providencias. Segunda votação.